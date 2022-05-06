«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самым раскупаемым в киосках украшением стала бутоньерка «Яблоневый цвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее прикрепляют на лацканы одежды слева, в районе сердца. Ведь это символ Победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Простая и лаконичная бутоньерка на самом деле имеет глубокий смысл и даже уходит корнями в славянскую историю. Что означает такое украшение для нас и для ветеранов – в репортаже Галины Буро.

Символ Победы – яблоневый цвет. Здесь и глубокая философия: триумф жизни над смертью, подобно тому, как после зимнего угасания, весной вновь расцветают сады, жизнь продолжается. Не зря и в песне «Катюша» – расцветали яблони и груши. «Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ? Подробнее.

Галина Буро, корреспондент:

После войны в стране появилась традиция – высаживать яблоневые сады на годовщины Великой Победы. Особенно в школах, чтобы ученики понимали весь символизм этих цветущих деревьев.

Теперь цветы расцветают и на лацканах белорусов. Сначала бутоньерка с красно-зеленой ленточкой стала символом проекта БРСМ «Цветы Великой Победы». Молодежное объединение презентовало знак в 2015 году к 70-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.

Нина Алдакушкина, участник Республиканской студенческой коллегии БРСМ:

Символ нашего патриотического проекта – бутоньерка, которая состоит из яблоневого цвета и красно-зеленой ленты. Яблоневый цвет – символ чистоты, свежести, весны, начала новой жизни. А красно-зеленая лента – это символ того огромного вклада, который внес белорусский народ в восстановление страны.

Патриотический проект поддержал и глава государства. С тех пор яблоневый цвет стал неизменным атрибутом всех государственных праздников и памятных дат.