«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы?
Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самым раскупаемым в киосках украшением стала бутоньерка «Яблоневый цвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее прикрепляют на лацканы одежды слева, в районе сердца. Ведь это символ Победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Простая и лаконичная бутоньерка на самом деле имеет глубокий смысл и даже уходит корнями в славянскую историю.
Что означает такое украшение для нас и для ветеранов – в репортаже Галины Буро.
Символ Победы – яблоневый цвет. Здесь и глубокая философия: триумф жизни над смертью, подобно тому, как после зимнего угасания, весной вновь расцветают сады, жизнь продолжается. Не зря и в песне «Катюша» – расцветали яблони и груши.
«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ? Подробнее.
Галина Буро, корреспондент:
После войны в стране появилась традиция – высаживать яблоневые сады на годовщины Великой Победы. Особенно в школах, чтобы ученики понимали весь символизм этих цветущих деревьев.
Теперь цветы расцветают и на лацканах белорусов. Сначала бутоньерка с красно-зеленой ленточкой стала символом проекта БРСМ «Цветы Великой Победы». Молодежное объединение презентовало знак в 2015 году к 70-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны.
Нина Алдакушкина, участник Республиканской студенческой коллегии БРСМ:
Символ нашего патриотического проекта – бутоньерка, которая состоит из яблоневого цвета и красно-зеленой ленты. Яблоневый цвет – символ чистоты, свежести, весны, начала новой жизни. А красно-зеленая лента – это символ того огромного вклада, который внес белорусский народ в восстановление страны.
Патриотический проект поддержал и глава государства. С тех пор яблоневый цвет стал неизменным атрибутом всех государственных праздников и памятных дат.
Светлана Шкутова, продавец:
Все хотят «За Беларусь», «За мир», и все спрашивают. Всю символику покупают. Дети и взрослые берут. И даже ветераны приходят, берут этот яблочный цветок. Все готовятся, с апреля уже. У нас круглый год продается символика, но в апреле и мае это пользуется большим спросом.
В этом году яблоневый цвет и на автомобилях. Такими наклейками патриоты украшают машины для автопробегов, в честь победы своих дедов и прадедов. Такая сильная связь поколений. Цветы в наградной системе используют во всем мире испокон веков. Для Беларуси священная Победа с яблоневым цветом.
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