Александр Вольфович: «Будем помнить свою историю – будет существовать наша страна»

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Помним каждого» – патриотическая эстафета продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Помним каждого» – патриотическая эстафета продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лиде 6 мая прошел торжественный митинг у кургана Бессмертия. Жители города, общественные деятели, представители силовых структур и школьники собрались в этом знаковом месте, чтобы отдать дань уважения ветеранам и вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны. Госсекретарь Совета Безопасности отметил всенародный характер акции, проводимой накануне очередной годовщины Великой Победы.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Белорусы чтят и помнят тех, кто воевал с оружием в руках, защищая нашу страну. И не только нашу страну. Освобождал Советский Союз, освобождал Европу от коричневой чумы – фашизма. Мы отдаем им дань памяти. Будем помнить свою историю – будет существовать наша страна. Особенно актуально это сегодня, когда развязана информационная война на всех фронтах: и политическом, и экономическом.
Диана Козловская, жительница Лиды:
Без памяти о тех прошлых грозных 1940-х, о тех кровавых испытаниях, с которыми пришлось столкнуться нашему народу, будущего просто не может существовать, потому что память очень нужна, очень важна.
Сегодня с подачи Запада целенаправленно искажается историческая правда, осуществляются попытки разрушить наше культурное наследие и национальную идентичность. Такие мероприятия помогают сохранить память о Великой Победе для будущих поколений.
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