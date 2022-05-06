Александр Вольфович: «Будем помнить свою историю – будет существовать наша страна»

Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Помним каждого» – патриотическая эстафета продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиде 6 мая прошел торжественный митинг у кургана Бессмертия. Жители города, общественные деятели, представители силовых структур и школьники собрались в этом знаковом месте, чтобы отдать дань уважения ветеранам и вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны. Госсекретарь Совета Безопасности отметил всенародный характер акции, проводимой накануне очередной годовщины Великой Победы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Белорусы чтят и помнят тех, кто воевал с оружием в руках, защищая нашу страну. И не только нашу страну. Освобождал Советский Союз, освобождал Европу от коричневой чумы – фашизма. Мы отдаем им дань памяти. Будем помнить свою историю – будет существовать наша страна. Особенно актуально это сегодня, когда развязана информационная война на всех фронтах: и политическом, и экономическом.