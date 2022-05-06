«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей

Новости Беларуси. Сирень Победы и выставка о геноциде белорусского народа. В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей, которые боролись с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символичную высадку кустов сирени представители власти, Генеральной прокуратуры, общественных организаций, школьники и духовенство провели в Коложском парке в рамках международного проекта. Цветы сирени как раз и ассоциируются с победным маем. А для проекта были отобраны лучшие сорта: «Великая Победа», «Капитан Гастелло», «Маршал Жуков», «Партизанка» и другие. В Гродно впервые высажен сорт имени уроженца города генерала Антонова. Такие аллеи в Беларуси дополняют ежегодно. Планируется, что к 100-летию Великой Победы в стране вырастут полноценные сады мира. Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили четкий и жесткий иммунитет к нацизму и фашизму» – подробнее здесь.

Павел Фомичкин, ученик правового класса Средней школы №27 Гродно:

Наши предки воевали за то, чтобы мы сейчас жили в свободной, красивой стране. Они вложили громадный вклад против фашизма, против нацистов, и это будет знаком для того, чтобы эти ошибки не допускать сейчас.

Милана Захарчук, ученица правового класса Средней школы №27 Гродно:

У меня пробабушка воевала. Каждое 9 Мая мы с моей семьей ходим на парады, всячески поддерживаем ветеранов, и этот праздник очень ценится в моей семье.