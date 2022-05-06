Прямой эфир

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей

06 мая 2022 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сирень Победы и выставка о геноциде белорусского народа. В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей, которые боролись с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей-1

Символичную высадку кустов сирени представители власти, Генеральной прокуратуры, общественных организаций, школьники и духовенство провели в Коложском парке в рамках международного проекта. Цветы сирени как раз и ассоциируются с победным маем. А для проекта были отобраны лучшие сорта: «Великая Победа», «Капитан Гастелло», «Маршал Жуков», «Партизанка» и другие. В Гродно впервые высажен сорт имени уроженца города генерала Антонова. Такие аллеи в Беларуси дополняют ежегодно. Планируется, что к 100-летию Великой Победы в стране вырастут полноценные сады мира.

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили четкий и жесткий иммунитет к нацизму и фашизму» – подробнее здесь.

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей-4

Павел Фомичкин, ученик правового класса Средней школы №27 Гродно:
Наши предки воевали за то, чтобы мы сейчас жили в свободной, красивой стране. Они вложили громадный вклад против фашизма, против нацистов, и это будет знаком для того, чтобы эти ошибки не допускать сейчас.

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей-7

Милана Захарчук, ученица правового класса Средней школы №27 Гродно:
У меня пробабушка воевала. Каждое 9 Мая мы с моей семьей ходим на парады, всячески поддерживаем ветеранов, и этот праздник очень ценится в моей семье.

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей-10

А в Гродненском историко-археологическом музее открыли выставку, посвященную геноциду белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Документы, оригинальные фотографии, показания свидетелей и новые факты издевательств над мирным населением Гродненской области предоставила Генеральная прокуратура. В числе экспонатов – личные вещи людей, обнаруженные в местах массовых расстрелов. Сведения удалось собрать в рамках расследования уголовного дела, они легли в основу книги «Геноцид белорусского народа». Генеральный прокурор презентовал первое издание из этой серии, но не последнее. Ведь расследование продолжается. 

Юрий Караев: «Так начиналось в 1933 году в Германии. Просто назовем – это фашисты» – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Павел Фомичкин # Милана Захарчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках
06 мая 2022 07:13

Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»
06 мая 2022 07:11

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»

Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая
06 мая 2022 06:39

Поздравят ветеранов. 6 мая проведут торжественное собрание в преддверии 9 Мая