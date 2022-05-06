Игорь Петришенко: «В нашей стране делается всё необходимое, чтобы ветераны ни в чём не нуждались»

Новости Беларуси. Сотни людей приходят и к мемориалу в Тростенце. Цветы к подножию монумента 6 мая возложил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей во время немецко-фашистской оккупации. Это был крупнейший в Европе концентрационный лагерь, он находится в одном ряду с Освенцимом и Майданеком. Здесь, по архивным данным было убито свыше 200 тысяч человек.

Сегодня появляются новые подробности той жуткой трагедии в рамках возбужденного уголовного дела о геноциде. Всю правду должно знать молодое поколение, для того, чтобы чтить и беречь историческую память. В Беларуси прилагается максимум усилий, чтобы окружить заботой и благодарностью тех, кто еще остался из славной армии победителей.