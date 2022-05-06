Игорь Петришенко: «В нашей стране делается всё необходимое, чтобы ветераны ни в чём не нуждались»

Новости Беларуси. Сотни людей приходят и к мемориалу в Тростенце. Цветы к подножию монумента 6 мая возложил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотни людей приходят и к мемориалу в Тростенце. Цветы к подножию монумента 6 мая возложил вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей во время немецко-фашистской оккупации. Это был крупнейший в Европе концентрационный лагерь, он находится в одном ряду с Освенцимом и Майданеком. Здесь, по архивным данным было убито свыше 200 тысяч человек.
Сегодня появляются новые подробности той жуткой трагедии в рамках возбужденного уголовного дела о геноциде. Всю правду должно знать молодое поколение, для того, чтобы чтить и беречь историческую память. В Беларуси прилагается максимум усилий, чтобы окружить заботой и благодарностью тех, кто еще остался из славной армии победителей.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В нашей стране делается все необходимое, чтобы ветераны ни в чем не нуждались: квалифицированная бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное оздоровительное лечение, решение бытовых вопросов, вопросов этих людей. Государство сделало все возможное: и повышенные пенсии, и материальная помощь к 9 Мая по решению главы государства с 2022 года ежегодно будет оказываться всем лицам, которых я назвал. В текущем году в период с 25 апреля по 6 мая мы эту работу завершили, и ни один ветеран или узник гетто не остался неохваченным материальной помощью.
Белорусы неизменно следуют по пути сохранения исторической правды. Она должна быть красной нитью прописана не только в архивных документах, но и в учебных пособиях. В Год исторической памяти большое внимание уделяется воспоминаниям о том, какой ценой далась Победа. Развивается патриотический туризм.
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