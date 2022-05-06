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«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?

06 мая 2022 19:22
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самым раскупаемым в киосках украшением стала бутоньерка «Яблоневый цвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее прикрепляют на лацканы одежды слева, в районе сердца. Ведь это символ победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Простая и лаконичная бутоньерка на самом деле имеет глубокий смысл и даже уходит корнями в славянскую историю.

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Образ цветущих деревьев – излюбленный прием в военных кинолентах. Ведь с ним и ассоциируется победный май 1945-го.

«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?-1

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
И нагнулся солдат, и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Как нам не радоваться, участникам войны? А жизнь подарила мне такое счастье, мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю Родину, я люблю свою Беларусь!

«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?-4

Каждую весну деревья-невесты возле дома уносят ее в воспоминания. Белые цветы, белое платье выпускного бала. Встретив рассвет под взрывы снарядов, и добровольцем проведя юность в военных сапогах, фронтовая связистка Валентина Баранова помнит, как брали Берлин, и ту самую весну в освобожденной Праге – вместе с природой расцветала и новая жизнь, уже под мирным небом.

«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?-7

Валентина Баранова:
Поколения, которые сменили нас, они от нас брали эстафету этого трудолюбия, любви к Родине, любви не к тому, чтобы процветала у тебя внутри твоя хата, твой участок за трехметровыми стенами, а твоя страна. Вот за что мы боролись.

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# Великая Отечественная война # общество # Валентина Баранова # Галина Буро # Фотофакт

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