«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?
Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самым раскупаемым в киосках украшением стала бутоньерка «Яблоневый цвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее прикрепляют на лацканы одежды слева, в районе сердца. Ведь это символ победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Простая и лаконичная бутоньерка на самом деле имеет глубокий смысл и даже уходит корнями в славянскую историю.
«В апреле и мае это пользуется большим спросом». Какие символы Великой Победы выбирают белорусы? Читать здесь.
Образ цветущих деревьев – излюбленный прием в военных кинолентах. Ведь с ним и ассоциируется победный май 1945-го.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
И нагнулся солдат, и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Как нам не радоваться, участникам войны? А жизнь подарила мне такое счастье, мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю Родину, я люблю свою Беларусь!
Каждую весну деревья-невесты возле дома уносят ее в воспоминания. Белые цветы, белое платье выпускного бала. Встретив рассвет под взрывы снарядов, и добровольцем проведя юность в военных сапогах, фронтовая связистка Валентина Баранова помнит, как брали Берлин, и ту самую весну в освобожденной Праге – вместе с природой расцветала и новая жизнь, уже под мирным небом.