«Мне будет скоро 99 лет. А я на ногах, я люблю родину». Что стало символом победы для ветеранов ВОВ?

Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самым раскупаемым в киосках украшением стала бутоньерка «Яблоневый цвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее прикрепляют на лацканы одежды слева, в районе сердца. Ведь это символ победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне над фашистской Германией. Простая и лаконичная бутоньерка на самом деле имеет глубокий смысл и даже уходит корнями в славянскую историю.

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Образ цветущих деревьев – излюбленный прием в военных кинолентах. Ведь с ним и ассоциируется победный май 1945-го.