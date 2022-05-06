Роман Головченко: «Нечистые на руку политиканы, пропагандисты взяли за правило ставить историю себе на службу»

Как отметил премьер-министр Роман Головченко, смысл и ценность Дня Победы остаются в исторической памяти белорусского народа. Этот праздник в нашей жизни всегда занимал особое место. Это великое наследие, доставшееся нам от поколения победителей. После торжественной части для всех собравшихся прозвучали музыкальные поздравления от мастеров искусств. Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесли зрителей в сороковые. И несмотря на то, что в концерте принимали участие артисты разных поколений, произведения, которые они исполняли, были близки и понятны каждому.

Сегодня руководитель правительства присоединился и к патриотической эстафете памяти «Беларусь помнит. Помним каждого». Он возложил цветы к мемориалу в деревне Копище – братской могиле советских военнопленных, партизан, подпольщиков и мирных жителей. В Беларуси делается все возможное, чтобы предотвратить попытки фальсификации истории. Сейчас с подачи Запада целенаправленно искажается историческая правда, осуществляются попытки разрушить наше культурное наследие и национальную идентичность.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

К сожалению, нечистые на руку политиканы, пропагандисты взяли за правило ставить историю себе на службу. Я не открою большой тайны, если скажу, что антибелорусская, антирусская истерия со стороны той же Польши базируется на определенных идеологемах. А какие это идеологемы? Чтобы понять, мы решили проанализировать современные польские учебники истории, в которых описываются события Второй мировой войны. Честно говоря, волосы дыбом встают от трактовки некоторых фактов. В контексте периода начала Второй мировой войны Советский Союз однозначно называют агрессором наряду с фашистской Германией. Затем ключевым сражениям Великой Отечественной, Второй мировой войны отводится крайне мало времени и места в этих учебниках.

Например, период освобождения Польши. Я думаю, для нас это слово звучит естественно, ведь «В полях за Вислой сонной», как в песне Булата Окуджавы, осталось лежать более 600 тысяч советских солдат и офицеров. Это огромное число. И около полутора миллионов раненых. Но в польских учебниках истории для детей стыдливо говорится не об освобождении Польши, а о вступлении Красной армии на территорию, где-то даже используется слово «покорение». Как происходит процесс фальсификации? Конечно, на этой базе, на этом фундаменте какое сознание формируется у подрастающего поколения? Конечно, на эту почву потом благоприятно ложатся и другие подходы. Но если тогда кто-то был агрессором, очень легко перекинуть мостик к нынешней реальности. Нас же тоже называют то ли агрессором, то ли пособником агрессора. На этом простом примере я хотел вам показать, как происходит фальсификация истории. А за ней уже и проще воспринимается война с памятниками, снос советских воинских мемориалов.

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