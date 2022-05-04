«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы

Новости Беларуси. В Витебске личный состав 103-й воздушно-десантной бригады поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Григория Александровича Рымашевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивы легендарной песни «День Победы» исполнили прямо у подъезда дома, где живет ветеран. Григорию Рымашевскому – 100 лет. Когда началась война, он работал в Минске на телеграфе. В день, когда началась война, 22 июня, находился на дежурстве. Был одним из тех, кто передавал сообщение о нападении гитлеровской Германии. В 1943 году ушел в партизаны.

Григорий Рымашевский, ветеран Великой Отечественной войны:

Ощущения невероятные. Никогда в жизни я не думал... Спасибо!

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Самый пожилой ветеран, который у нас остался в Витебске. И мы постарались сделать ему приятно. Такой сюрприз. Уважить его. Мы стараемся сделать это как можно более знаменательно, торжественно для таких уважаемых людей.