Прямой эфир

«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы

04 мая 2022 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске личный состав 103-й воздушно-десантной бригады поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Григория Александровича Рымашевского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы-1

Мотивы легендарной песни «День Победы» исполнили прямо у подъезда дома, где живет ветеран. Григорию Рымашевскому – 100 лет. Когда началась война, он работал в Минске на телеграфе. В день, когда началась война, 22 июня, находился на дежурстве. Был одним из тех, кто передавал сообщение о нападении гитлеровской Германии. В 1943 году ушел в партизаны.

«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы-4

Григорий Рымашевский, ветеран Великой Отечественной войны:
Ощущения невероятные. Никогда в жизни я не думал... Спасибо!

«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы-7

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Самый пожилой ветеран, который у нас остался в Витебске. И мы постарались сделать ему приятно. Такой сюрприз. Уважить его. Мы стараемся сделать это как можно более знаменательно, торжественно для таких уважаемых людей.

«Такой сюрприз». Витебские военные поздравили ветерана ВОВ с наступающим Днём Победы-10

Витебские десантники помнят подвиг победителей, хранят верность традициям и преемственности поколений защитников Родины.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Рымашевский # Эрнест Юпатов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочется, чтобы эта память оставалась». 4 мая стартовала акция «Беларусь помнит»
04 мая 2022 13:15

«Хочется, чтобы эта память оставалась». 4 мая стартовала акция «Беларусь помнит»

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой
04 мая 2022 12:18

«Чем брутальнее ваша косуха, тем более женственная должна быть обувь». Составляем актуальные образы с кожанкой

«Доходит до глубочайшей деградации». Почему женский алкоголизм опаснее мужского?
04 мая 2022 12:10

«Доходит до глубочайшей деградации». Почему женский алкоголизм опаснее мужского?