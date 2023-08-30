В 90 лет бегает полумарафоны и завоёвывает медали. Необычная история минской пенсионерки

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, что не первый год среди участников полумарафона Полина Алексеевна Кацуба, ей в этом году исполнится 91 год, свою первую медаль она получила в 2017 году, еще к 950-летию Минска. Полина Алексеевна у нас в студии! Мы преклоняемся перед вашими всеми достижениями. Мы знаем, что вы и садовод, и спортсменка. И танцуете, и поете, и общественный деятель. Просто браво, аплодисменты! Уверена, что сейчас вместе со мной аплодируют все зрители. 91 год! В 7 утра уже на пробежке Полина Алексеевна. Конечно же, будет участвовать в полумарафоне. Скажите, какую дистанцию заявили в этом году?

Полина Кацуба, пенсионерка:

Сколько будет, столько бегу. 5 000 – пять побегу. Екатерина Забенько:

Как вы себя чувствуете после этого? Полина Алексеевна, давайте просто шокируем сейчас наших телезрителей, всю общественность количеством ваших медалей. Полина Кацуба:

45. Екатерина Забенько:

Вы спортсмен международного уровня, Полина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, несколько напутственных слов будущим участникам забега этого года 10 сентября.

Полина Кацуба:

Просто не этого года, а надо постоянно заниматься спортом. Екатерина Забенько:

Золотые слова. Полина Кацуба:

Это правда. Не нужно горстями эти таблетки. Я без них живу! И я бегу, мне говорят, а я даже не понимаю, что такое финиш. Екатерина Забенько:

То есть вы еще продолжаете бежать после финиша, да?

Полина Кацуба:

Нет, они говорят, я бегу, немка одна осталась, а мне говорят: Полина Алексеевна, вас снимут с дистанции. А у нее такие штанишки и майка. В 2019 году мне было 87, ей 80. Говорит: надо вот так одеваться. Я говорю: я приехала из Беларуси, костюм перешила под себя (это был большой размер), я православный человек, такое короткое я никогда не носила. Я говорю: снимут, но с гордостью уйду. Я их всех обогнала. А вас я приглашаю 8 сентября. Танцую я. Лошицкий дом культуры, я танцую «Майский танец». Екатерина Забенько:

Максим Казимирович, надо отдать должное, больше бы таких участников с таким энтузиазмом – тогда можно было бы расширять границы полумарафона как и качественно, так и количественно.