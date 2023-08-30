В 90 лет бегает полумарафоны и завоёвывает медали. Необычная история минской пенсионерки
С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, что не первый год среди участников полумарафона Полина Алексеевна Кацуба, ей в этом году исполнится 91 год, свою первую медаль она получила в 2017 году, еще к 950-летию Минска. Полина Алексеевна у нас в студии!
Мы преклоняемся перед вашими всеми достижениями. Мы знаем, что вы и садовод, и спортсменка. И танцуете, и поете, и общественный деятель. Просто браво, аплодисменты! Уверена, что сейчас вместе со мной аплодируют все зрители. 91 год! В 7 утра уже на пробежке Полина Алексеевна. Конечно же, будет участвовать в полумарафоне. Скажите, какую дистанцию заявили в этом году?
Полина Кацуба, пенсионерка:
Сколько будет, столько бегу. 5 000 – пять побегу.
Екатерина Забенько:
Как вы себя чувствуете после этого? Полина Алексеевна, давайте просто шокируем сейчас наших телезрителей, всю общественность количеством ваших медалей.
Полина Кацуба:
45.
Екатерина Забенько:
Вы спортсмен международного уровня, Полина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, несколько напутственных слов будущим участникам забега этого года 10 сентября.
Полина Кацуба:
Просто не этого года, а надо постоянно заниматься спортом.
Екатерина Забенько:
Золотые слова.
Полина Кацуба:
Это правда. Не нужно горстями эти таблетки. Я без них живу! И я бегу, мне говорят, а я даже не понимаю, что такое финиш.
Екатерина Забенько:
То есть вы еще продолжаете бежать после финиша, да?
Полина Кацуба:
Нет, они говорят, я бегу, немка одна осталась, а мне говорят: Полина Алексеевна, вас снимут с дистанции. А у нее такие штанишки и майка. В 2019 году мне было 87, ей 80. Говорит: надо вот так одеваться. Я говорю: я приехала из Беларуси, костюм перешила под себя (это был большой размер), я православный человек, такое короткое я никогда не носила. Я говорю: снимут, но с гордостью уйду. Я их всех обогнала. А вас я приглашаю 8 сентября. Танцую я. Лошицкий дом культуры, я танцую «Майский танец».
Екатерина Забенько:
Максим Казимирович, надо отдать должное, больше бы таких участников с таким энтузиазмом – тогда можно было бы расширять границы полумарафона как и качественно, так и количественно.
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Действительно очень приятно, когда пожилое население нашего города тоже занимается здоровым образом жизни. Почему сейчас и популяризируется занятия спортом, занятия физической культурой, есть совместные проекты НОК.
Екатерина Забенько:
Действительно, спорт уже стал неотъемлемой частью любого праздника, и то мероприятие, о котором вы начинаете говорить, не исключение. Хотелось бы узнать подробнее, как все пройдет.
Максим Воропай:
Я просто хочу пригласить наших детишек на Международный олимпийский день, который состоится 9 сентября возле Дворца спорта, где будет выставлено нашими федерациями по видам спорта более 40 локаций. И наши юные спортсмены могут принять участие в спортивных квестах и получить потом ценные призы и подарки.
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