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С кормами не должно быть вопросов. Предприятия Минской области убрали 7 тысяч гектаров кукурузы

30 августа 2023 14:47
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области массово ведут уборку кукурузы на силос. Наращивать темпы подталкивает погода: августовская засуха повлияла на влажность. Так, уже убрано более 7 тысяч гектаров площадей. Урожайность – 263 центнера с круга. В Стародорожском районе к уборке приступили неделю назад и уже освоили почти 10 % от плана. Урожай радует.

Подробнее Ангелина Шигалева.

С кормами не должно быть вопросов. Предприятия Минской области убрали 7 тысяч гектаров кукурузы-1

Уже сейчас в хозяйстве получают 303 центнера с гектара против 200 прошлогодних. Всего в «Пастовичах» планируют заготовить не менее 30 тысяч тонн силоса. И кукуруза нынче отменная.

С кормами не должно быть вопросов. Предприятия Минской области убрали 7 тысяч гектаров кукурузы-4

Семена кукурузы использовали отечественной селекции. Гибрид под красивым и говорящим названием «Полесский 195». Он отлично подходит и на зерно, и на силос. Среди преимуществ – хороший стартовый рост, высокая холодостойкость и устойчивость к весенним заморозкам. На стародорожской земле прижился отлично и дал прекрасную урожайность. А значит, с кормами не должно быть вопросов.

С кормами не должно быть вопросов. Предприятия Минской области убрали 7 тысяч гектаров кукурузы-7

Василий Куделко, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Пастовичи»:
В этом году мы начали убирать кукурузу намного раньше, потому как она подошла к своей готовности и к уборке на кормовые цели. Вот это гибрид «Полесский 195». Конец молочно-восковой спелости. Вот его вид, какой он красавец. Этот гибрид дает нам более 300 центнеров с гектара.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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