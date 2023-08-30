С кормами не должно быть вопросов. Предприятия Минской области убрали 7 тысяч гектаров кукурузы

Новости Беларуси. Аграрии Минской области массово ведут уборку кукурузы на силос. Наращивать темпы подталкивает погода: августовская засуха повлияла на влажность. Так, уже убрано более 7 тысяч гектаров площадей. Урожайность – 263 центнера с круга. В Стародорожском районе к уборке приступили неделю назад и уже освоили почти 10 % от плана. Урожай радует. Подробнее Ангелина Шигалева.

Уже сейчас в хозяйстве получают 303 центнера с гектара против 200 прошлогодних. Всего в «Пастовичах» планируют заготовить не менее 30 тысяч тонн силоса. И кукуруза нынче отменная.

Семена кукурузы использовали отечественной селекции. Гибрид под красивым и говорящим названием «Полесский 195». Он отлично подходит и на зерно, и на силос. Среди преимуществ – хороший стартовый рост, высокая холодостойкость и устойчивость к весенним заморозкам. На стародорожской земле прижился отлично и дал прекрасную урожайность. А значит, с кормами не должно быть вопросов.