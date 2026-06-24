Новости по тегу #Полина Кацуба

Каждое утро пробежка, а на выходных сцена. 58 лет женщина отдала общепиту. Работа в буфете стала делом жизни, а любовь к искусству тем, что наполняло жизнь смыслом за пределами профессии.
Полина Алексеевна Кацуба – 90-летняя минчанка, которая не обращает внимания на цифру в паспорте. Ей уже покорились многие дистанции, среди которых и международные. Как итог – более 40 наград.
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