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Новости по тегу #Полина Кацуба

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска
24 июня 2026 15:42

Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска

90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью
14 сентября 2024 09:29

90-летняя минчанка участвует в полумарафонах – интервью

Почему с возрастом любовь к спорту усиливается? Узнали у пенсионеров
05 октября 2023 17:54

Почему с возрастом любовь к спорту усиливается? Узнали у пенсионеров

В 90 лет бегает полумарафоны и завоёвывает медали. Необычная история минской пенсионерки
30 августа 2023 15:20

В 90 лет бегает полумарафоны и завоёвывает медали. Необычная история минской пенсионерки

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье
01 августа 2021 16:31

«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»
23 октября 2018 08:59

Овёс, сало и квашеная капуста. Ей 86, а она занимается лёгкой атлетикой и поёт со «звёздами»