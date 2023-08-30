«В рамках Дня города пройдёт показ творческих модных коллекций». Где это можно будет посмотреть?

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся поблизости одной из самых главных исторических достопримечательностей, стелы «Минск – город-герой». Именно здесь стартует празднование Дня горда. Минску 956. Где еще пройдут массовые гуляния? Сейчас мы вам все расскажем. Для Дмитрия Сергейчука организация масштабных мероприятий совсем не в новинку. В 2022 году получил возможность организовать юбилейный день города в Минске. Вышло удачно.

Дмитрий Сергейчук, главный режиссер мероприятий в рамках Дня города:

С каждым годом мероприятия становятся все красивее и красивее, грандиознее и по масштабу, и по размеру, и по качеству проведения. Так что этот год не исключение, минчан и гостей столицы ждет прекрасное шоу. Празднование Дня города начнется 9 сентября с традиционного возложения цветов к стеле «Минск – город-герой». В 2022 году попробовали новый формат проведения. Он оказался удобным для организаторов, гостей и жителей столицы. В 2023 году минчан ждет масштабное театральное представление. Цель – сохранить ту самую связь поколений, которая особенно важна в Год мира и созидания.

Следующая локация – парк между стелой и Дворцом спорта. Организаторы дали ему забавное название – «Зеленка». Эта зона станет местом проведения исторического фестиваля «Мінск старажытны». Гости гуляний смогут своими глазами увидеть средневековый Минск. В планах и конный рыцарский турнир, как в самом настоящем историческом романе. Ознакомиться со страницами истории нашей столицы можно будет 9 и 10 сентября. Главной точкой празднования станет площадка у Дворца спорта. Тут запланированы целых три концерта. Среди них уже знакомые всем гала-концерт и «Минчанин года». Но есть и секрет, который раскрыли специально для «Большого города». Открываем дорогу новым лицам.