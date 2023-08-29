Воропай: в этом году в Минском полумарафоне участие примут около 15 тысяч желающих

С момента своего основания Минск 18 раз полностью сгорал и отстраивался заново. Это довольно известный факт. Сегодня столица Беларуси снова демонстрирует всему миру устойчивость к внешним факторам. Сам Минск при этом только расцветает и становится все более современным городом. 9 и 10 сентября он отметит 956 лет. В программе не только развлекательные гуляния, но и серьезный акцент на экономическом развитии. Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Неотъемлемой частью Дня города на протяжении 10 лет является Минский полумарафон. Очень популярное мероприятие, которое полюбили и минчане, и многочисленные гости нашей столицы. Не пробовали посчитать, какое количество участников за эти годы он объединил?

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

В 2015 году это было около 16 тысяч участников, в 2017 году – уже около 30 тысяч, в 2019 году – 40 тысяч участников из 68 стран мира. Если говорить про прошлый год, это было 11 тысяч, и в этом году мы планируем, что в нашем Минском полумарафоне примут участие около 15 тысяч желающих. Это и профессионалы, и любители бега, также дети, маленькие ребятишки с родителями. Екатерина Забенько:

Какая будет протяженность маршрута? Это всегда интересно. Где старт, где финиш? Ну и, соответственно, что будет сопровождать участников на пути следования? Максим Воропай:

Три вида направлений, никогда они не меняются, это 21 километр, 10 и 5 километров. Что касается трассы, она проходит по нашим любимым проспектам и улицам нашего красивого города. Уже два года у нас старт и финиш проходят возле нашего национального стадиона «Динамо». В этом году мы планируем финишную зону поменять, чтобы каждый участник финишировал в легкоатлетическом ядре стадиона, непосредственно вбегая внутрь, как на Олимпийских играх или на чемпионатах мира.

Екатерина Забенько:

Наверное, стоит пригласить всех минчан в воскресенье прийти, поддержать участников забега вдоль трассы. Мне кажется, это придаст им ускорение в том числе. Максим Воропай:

1-10 сентября в 9 утра у нас будет дан старт на 21,10 километров, а в 12 часов на 5 километров. И в районе часа на дополнительном тренировочном поле стадиона «Динамо» будут проходить забеги маленьких детей с родителями. Хочется пригласить наших жителей и гостей столицы, чтобы они поддержали наших спортсменов, которые выйдут на старт. Екатерина Забенько:

Максим Казимирович, побежите?

Максим Воропай:

Да, я уже заявился на дистанцию, уже на протяжении полутора месяцев готовлюсь. Екатерина Забенько:

Я знаю, что в таких забегах, как в Беларуси, многие зарубежные спортсмены хотят принять участие, потому что во многом он уникален. Мало где в мире есть такая возможность: огромное количество человек беспрепятственно бегут по центру города, получают впечатления и сами, и зрители. Действительно ли было много и зарубежных заявок? Максим Воропай:

Спортсмены более чем из 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне. Это и на 21, и на 10 километров, потому что наша трасса сертифицирована, и такое масштабное мероприятие, когда любой турист-спортсмен может пробежаться по центральным проспектам, улицам и полюбоваться той красотой, которая у нас сегодня создана в городе, и восхититься всем тем, что у нас в городе происходит. Екатерина Забенько:

Оказывается, может и не существовать каких-то препятствий, границ. Если люди любят спорт, в том числе приезжают и в Минск. Показатель тому – II Игры стран СНГ, которые прошли с огромным успехом, с аншлагом, принимали огромное количество зарубежных гостей.

Максим Воропай:

Да, недавно прошли II Игры стран СНГ, где принимали более 2 тысяч спортсменов из более 20 стран мира. Екатерина Забенько:

Сколько в целом участников подало заявки? Какие критерии отборов? Максим Воропай:

На сегодня уже более 6 тысяч спортсменов зарегистрировались на 21, 10 и 5 километров. Что касается критериев, то здесь может принять участие и пройти регистрацию на ту или иную дистанцию любой желающий, которому нравится ЗОЖ, который любит спорт, бег. Екатерина Забенько:

Спорт – очень значимая часть нашей жизни на сегодня благодаря возможностям, созданным в городе. Мне кажется, что полумарафон задал хороший тренд на бег. Сейчас бегающих людей в Минске можно встретить гораздо чаще. Наверное, инфраструктура и возможности в том числе это позволяют.