Новости по тегу #Минский полумарафон

«Это уже стало традицией и брендом города в преддверии празднования Дня города проводить такое спортивно-массовое мероприятие».
Большой праздник спорта объединил около 30 тысяч спортсменов из 40 стран.
На дистанцию Минского полумарафона вышли и профессионалы, и любители бега. Мощная поддержка болельщиков вдоль трассы превратила это событие в большой спортивный праздник.
Минский полумарафон объединил около 30 тысяч участников из 40 стран. На ключевых дистанциях уже известны имена первых финишеров.
Основная часть центральных улиц и проспектов останется закрытой ориентировочно до 14:00 – 15:30. Полностью движение в центре столицы возобновится ближе к вечеру – после 17:00.
6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. В связи с этим в выходные 5-6 сентября на дорогах города будут действовать некоторые ограничения движения.
7 сентября Минск принял X юбилейный полумарафон. На старт вышли 25 тысяч человек. Цифра символичная: 2025 год – 25 тысяч участников.
В течение дня на разные дистанции вышли более 25 тысяч человек из 15 стран.
Вне конкуренции на десятикилометровой дистанции был Никита Котенев. Он уложился в полчаса с небольшим.
Этот старт стал своеобразной спортивной визитной карточкой белорусской столицы. Сюда съезжаются не только с разных уголков страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья.
Такую цифру озвучили организаторы на пресс-конференции. На данный момент в заявке уже значатся представители 11 стран.
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