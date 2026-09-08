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Новости по тегу #Минский полумарафон

Максим Воропай: Минский полумарафон стал традицией и брендом города
08 сентября 2026 07:12

Максим Воропай: Минский полумарафон стал традицией и брендом города

Стали известны победители на всех дистанциях Минского полумарафона
06 сентября 2026 13:59

Стали известны победители на всех дистанциях Минского полумарафона

Около 30 тыс. участников из 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне
06 сентября 2026 11:31

Около 30 тыс. участников из 40 стран принимают участие в Минском полумарафоне

В столице стартовал Минский полумарафон. Узнали, как проходят забеги
06 сентября 2026 08:29

В столице стартовал Минский полумарафон. Узнали, как проходят забеги

Госавтоинспекция перекрыла движение в центре города в связи с проведением Минского полумарафона
06 сентября 2026 08:12

Госавтоинспекция перекрыла движение в центре города в связи с проведением Минского полумарафона

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?
04 сентября 2026 17:42

Минский полумарафон-2026! В столице 5-6 сентября ограничат движение – какие улицы перекроют?

25 тысяч участников! Рассказываем, каким был X Минский полумарафон
09 сентября 2025 18:36

25 тысяч участников! Рассказываем, каким был X Минский полумарафон

С победителями, но без проигравших – Минский полумарафон официально завершён
07 сентября 2025 13:30

С победителями, но без проигравших – Минский полумарафон официально завершён

Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона
07 сентября 2025 10:39

Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона

Праздник бега и здорового образа жизни – около 25 тыс. участников собрал Минской полумарафон
07 сентября 2025 08:15

Праздник бега и здорового образа жизни – около 25 тыс. участников собрал Минской полумарафон

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников
21 августа 2025 20:33

Минский полумарафон соберёт около 25 тысяч участников

В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»
11 июня 2024 19:10

В Минской области проходит межрайонный марафон «Километры без табака»