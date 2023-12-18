Профподготовку и адаптацию молодёжи с расстройствами аутистического спектра обсудили в Минске

Новости Беларуси. Организация профессиональной подготовки и подходы по адаптации молодых людей с расстройствами аутистического спектра в сфере IT. Это и многое другое обсудили сегодня, 18 декабря, во время заседания консультативного совета при Совете Республики по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Он состоялся под руководством спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране эффективно выстроена система помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Наглядный пример – Минский государственный колледж цифровых технологий. Здесь обучаются студенты с нарушениями зрения, слуха и не только. Всего в столице насчитывается шесть колледжей, в которых обучаются ребята с особенностями. Именно благодаря таким учреждениям молодые люди могут реализовать себя в дальнейшей жизни, быть востребованными специалистами и чувствовать себя полезными для общества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На уровне государства приняты все нормативно-правовые акты, которые позволяют работать с такими ребятами: и в системе здравоохранения, и в системе образования, и в системе Министерства труда и социальной защиты. Мы провели выездные заседания и убедились в этом. Надо только, чтобы эта работа проводилась на системной основе и все владели этими знаниями. Эта работа очень тонкая, кропотливая. Это человеческие души. И здесь нельзя быть равнодушным. Быстрого результата, конечно, ожидать не стоит в плане отдельно взятого человека. Но если подключаться всем вместе и работать, мы видим, что результаты великолепные.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня меняется вообще инклюзивная культура принятия таких людей. Мы говорим не только о профессионалах, об учителях, которые сегодня должны, и по-другому быть не может, уметь работать с такими детьми. Но мы говорим вообще об изменении в обществе инклюзивной культуры, о принятии таких детей.