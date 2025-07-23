Ее судьба – это не просто воспоминания о прошлом, а большой опыт, память и традиции, которые героиня передает будущим поколениям.
Поздравление семей, которые стали больше, в День Независимости – уже добрая традиция. С 2009 года в стране чествуют молодых мам, чей личный праздник совпал с государственным.
С двойным праздником маленьких минчан и их мам поздравили руководители предприятий, представители депутатского корпуса и Центральной районной организации общественного объединения «Белая Русь».
В нем приняли участие более трех десятков активистов общественного объединения «Белая Русь» и представители следственного комитета. Они очистили территорию от мусора и хвои, а также привели в порядок мемориальные плиты.
Они принесли с собой копейки и рубли советского образца. Эти монеты станут основой для памятника, символизирующего ценности, которые нельзя купить ни за какие деньги: память и уважение к подвигам предков.
Проект – совместная инициатива «Белой Руси» и Академии управления при Президенте.
Это уже добрая традиция: приходить с поздравлениями к женщинам, которые подарили стране новую жизнь в значимые праздники.
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