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Новости по тегу #Галина Гузовская

Живая легенда Минского подполья! Минчанка Тамара Юрлова отметила 100-летний юбилей
23 июля 2025 18:48

Живая легенда Минского подполья! Минчанка Тамара Юрлова отметила 100-летний юбилей

В Минске поздравили мам, которые родили детей в День Независимости
07 июля 2025 13:45

В Минске поздравили мам, которые родили детей в День Независимости

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи
19 мая 2025 20:15

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в День семьи

На территории мемориального комплекса «Масюковщина» прошёл субботник
03 апреля 2025 17:40

На территории мемориального комплекса «Масюковщина» прошёл субботник

Сотрудники «Минскхлебпрома» присоединились к акции по сбору монет на памятник героям ВОВ
24 марта 2025 16:58

Сотрудники «Минскхлебпрома» присоединились к акции по сбору монет на памятник героям ВОВ

В Минске торжественно вручили дипломы выпускникам первой группы проекта «Знак качества»
07 марта 2025 17:08

В Минске торжественно вручили дипломы выпускникам первой группы проекта «Знак качества»

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в новогоднюю ночь
04 января 2025 08:45

В РНПЦ «Мать и дитя» поздравили мам, которые родили малышей в новогоднюю ночь

«Белая Русь» избрала делегатов ВНС
06 апреля 2024 14:24

«Белая Русь» избрала делегатов ВНС

В Центральном районе Минска прошла Внеочередная конференция РOO «Белая Русь»
14 марта 2024 17:37

В Центральном районе Минска прошла Внеочередная конференция РOO «Белая Русь»

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка
03 января 2024 13:48

За новогоднюю ночь в Беларуси родилось 32 ребёнка

Узнаваемый и деятельный. Каких кандидатов в депутаты хотят видеть белорусы?
18 декабря 2023 17:50

Узнаваемый и деятельный. Каких кандидатов в депутаты хотят видеть белорусы?

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов
18 декабря 2023 17:33

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов