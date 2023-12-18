Новости Беларуси. В Минске на 20 % снизилось количество наркопреступлений по сравнению с 2022 годом. Это соответствует тенденции по республике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правоохранители проводят большую работу по выявлению и задержанию организаторов магазинов по продаже запрещенных веществ и сбытчиков. Количество лиц, состоящих на наркоучете, сократилось на 12 %, в том числе на 60 среди подростков.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В этом году мы наблюдаем тенденцию снижения выявления наркопреступлений, в том числе снижение по нашим основным направлениям работы, по передозировкам наркотиками – на 10 %, а также со смертельным исходом – на 30 %. Также тенденцией является снижение числа выявленных вовлеченных в незаконный оборот несовершеннолетних на 30 %.

С января минская милиция изъяла более 200 килограммов наркотиков и психотропов. Стоит отметить, что незаконный оборот запрещенных веществ в большинстве случаев происходит через интернет.