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В Минске на 20% снизилось количество наркопреступлений

18 декабря 2023 17:38
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Новости Беларуси. В Минске на 20 % снизилось количество наркопреступлений по сравнению с 2022 годом. Это соответствует тенденции по республике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на 20% снизилось количество наркопреступлений-1

Правоохранители проводят большую работу по выявлению и задержанию организаторов магазинов по продаже запрещенных веществ и сбытчиков. Количество лиц, состоящих на наркоучете, сократилось на 12 %, в том числе на 60 среди подростков.

В Минске на 20% снизилось количество наркопреступлений-4

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
В этом году мы наблюдаем тенденцию снижения выявления наркопреступлений, в том числе снижение по нашим основным направлениям работы, по передозировкам наркотиками на 10 %, а также со смертельным исходом на 30 %. Также тенденцией является снижение числа выявленных вовлеченных в незаконный оборот несовершеннолетних на 30 %.

С января минская милиция изъяла более 200 килограммов наркотиков и психотропов. Стоит отметить, что незаконный оборот запрещенных веществ в большинстве случаев происходит через интернет.

# Наркотики # общество # Кирилл Беркозов # Новости Минска и Минской области

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