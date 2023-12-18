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В минской школе открылся новый военно-патриотический клуб

18 декабря 2023 17:39
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Новости Беларуси. Приоритет – воспитание молодежи. Свыше двух десятков военно-патриотических клубов создано в Минске. И их количество в столице ежегодно растет. Так, в средней школе № 16 открылся новый военно-патриотический клуб «Наследники Фрунзе» сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инициатором его создания выступило Фрунзенское районное управление внутренних дел совместно с администрацией школы. В клубе юных минчан будут обучать навыкам, необходимым для поступления в ведомственные вузы.

На занятиях побывала и наш корреспондент Яна Лысякова.

В минской школе открылся новый военно-патриотический клуб-1

11-классница Каролина Козырицкая с детства мечтала связать свою жизнь с военным делом. Для нее был примером дедушка, который служил в ракетных войсках. Поэтому девочка в числе первых записалась в ряды «Наследников Фрунзе».

В минской школе открылся новый военно-патриотический клуб-4

Каролина Козырицкая, ученица средней школы № 16:
Это мне понадобится для поступления. Поступить я хочу в Институт пограничной службы. Также хочу себя поддерживать в физической форме. Я считаю наши тренировки насыщенными. Проходим как кардиотренировки, так и силовые.

В минской школе открылся новый военно-патриотический клуб-7

Здесь ребята изучают строевую, медицинскую и тактическую подготовку. А в ближайшее время на базе Фрунзенского РУВД начнутся занятие в тире. Эти навыки пригодятся им в будущем. Ведь многие воспитанники клуба планируют поступать в ведомственные учреждения образования и в дальнейшем пополнить ряды столичной милиции.

Какая у ребят программа в клубе и какие техники осваивают – в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области

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