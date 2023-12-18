В минской школе открылся новый военно-патриотический клуб

Новости Беларуси. Приоритет – воспитание молодежи. Свыше двух десятков военно-патриотических клубов создано в Минске. И их количество в столице ежегодно растет. Так, в средней школе № 16 открылся новый военно-патриотический клуб «Наследники Фрунзе» сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инициатором его создания выступило Фрунзенское районное управление внутренних дел совместно с администрацией школы. В клубе юных минчан будут обучать навыкам, необходимым для поступления в ведомственные вузы. На занятиях побывала и наш корреспондент Яна Лысякова.

11-классница Каролина Козырицкая с детства мечтала связать свою жизнь с военным делом. Для нее был примером дедушка, который служил в ракетных войсках. Поэтому девочка в числе первых записалась в ряды «Наследников Фрунзе».

Каролина Козырицкая, ученица средней школы № 16:

Это мне понадобится для поступления. Поступить я хочу в Институт пограничной службы. Также хочу себя поддерживать в физической форме. Я считаю наши тренировки насыщенными. Проходим как кардиотренировки, так и силовые.