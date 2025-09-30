В Палате представителей обсудили перспективы взаимодействия с африканскими странами

Беларусь активно выстраивает всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество и с Африканским континентом. Актуальные вопросы такого взаимодействия в условиях многополярного мира 30 сентября обсудили в Палате представителей Национального собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К диалогу были приглашены сотрудники министерств, ведомств, научного сообщества и деловых кругов, иностранные эксперты, члены Совета Республики, представители Молодежного совета при Палате представителей.

Африка обладает большими перспективами. Мы можем предложить технологии, партнеры – ресурсы и человеческий потенциал. Эти факторы – фундамент будущих успешных совместных проектов. Для их реализации в белорусском парламенте созданы шесть двусторонних и одна региональная группа по сотрудничеству с парламентами африканских государств. Новым этапом в развитии взаимодействия стало получение Национальным собранием Беларуси статуса наблюдателя в Панафриканском парламенте.

Александр Шпаковский, член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:

Африка, по сути, является континентом XXI века. Быстро растущая экономика, молодое население, 60 % населения составляет молодежь. Ну, это дает своеобразный, так называемый, демографический дивиденд. Можно ожидать дальнейшего развития экономики африканских государств, политической системы, фундаментальной науки уже в среднесрочной перспективе. Надо сказать, что нужно давно преодолеть стереотипное мышление в отношении Африки. Там действительно есть определенные достижения в сфере науки, техники и в сфере экономики, образования. То есть все это создает такую достаточно удобную почву для дальнейшего сотрудничества.