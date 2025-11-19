Белорусские борцы готовятся к международному турниру памяти Олега Караваева

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в пятницу, 21 ноября. На награды претендуют представители пяти стран. Белорусы готовятся к соревнованиям в спорткомплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева стартует в пятницу, 21 ноября. На награды претендуют представители пяти стран. Белорусы готовятся к соревнованиям в спорткомплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Непривычно, но факт. Борцы проводят тренировку на баскетбольной площадке, так как по плану среда – игровой день. На Караваеве выступят как члены национальной команды, так и молодежь. Возможность проявить себя будет и у ребят до 20 лет.
Состязания личные, так что у каждого есть шанс громко заявить о себе. Тем более что предстоящий турнир открывает новый сезон, и в начале следующего года будет формироваться состав сборной страны.
В четверг наши ребята проведут последнюю тренировку на ковре перед турниром, а в пятницу во Дворце спорта начнется борьба, где свою силу и мастерство продемонстрируют атлеты из пяти стран, более 130 участников. Медали будут разыграны в 10 весах.
Подробнее в видеоматериале.