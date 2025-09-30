Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ
Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ. Соглашение о создании совместного предприятия подписано на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущий беспилотный самосвал получит интеллектуальную систему диспетчеризации. Технологии компьютерного зрения и нейросетевые алгоритмы позволят технике самостоятельно распознавать объекты, строить оптимальные маршруты и принимать решения в реальном времени, что повысит эффективность работ. Водородная модификация БЕЛАЗа даст возможность значительно сократить выбросы и расширить базу энергоресурсов.
Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Есть проблемы с загазованностью карьеров, эта проблема приводит к долговременным простоям карьера, когда в принципе не может вестись добыча полезных ископаемых. Применение таких технологий позволяет как раз таки не снижать производительность, вести добычу круглый год.
Олег Беляков, генеральный директор компании-разработчика программных продуктов:
Реализация данного соглашения позволит повысить эффективность горнодобывающей отрасли Российской Федерации и, наверное, закрепить лидирующий позиции Республики Беларусь и Российской Федерации в области беспилотных технологий.
Это не единственная договоренность, достигнутая сегодня в рамках промышленного форума. Соглашение о сотрудничестве заключили также Витебский облисполкомом и правительство Смоленской области. В этом регионе России появится торгово-выставочный центр белорусских товаропроизводителей.
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