Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ

Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ. Соглашение о создании совместного предприятия подписано на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ. Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущий беспилотный самосвал получит интеллектуальную систему диспетчеризации. Технологии компьютерного зрения и нейросетевые алгоритмы позволят технике самостоятельно распознавать объекты, строить оптимальные маршруты и принимать решения в реальном времени, что повысит эффективность работ. Водородная модификация БЕЛАЗа даст возможность значительно сократить выбросы и расширить базу энергоресурсов.