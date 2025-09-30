Беларусь и Китай демонстрируют образцовое сотрудничество! Какие перспективы у Минска и Пекина?

Проблемами во внутренней политике США не ограничивается, стране удалось усложнить и даже разорвать отношения со многими странами и мировыми державами. К примеру американо-китайское взаимодействие характеризуется как соперничество и стратегическая конкуренция, а не как дружественные связи. Наша страна гордится статусом всепогодного и всестороннего партнерства, проверенного временем. Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая уже более 30 лет. И сейчас двустороннее сотрудничество переживает свой наилучший период, обретя всепогодный всесторонний стратегический статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимодействие Минска и Пекина развивается в самых разных направлениях – политика, экономика, наука, культура, здоровье нации. У нас схожие позиции как в государственном управлении, так и по многим международным и региональным вопросам. Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативах Китая, например, в таком глобальном проекте как «Пояс и путь». И сегодня, в преддверии 76-летия основания КНР (это знаковое событие произошло 1 октября 1949 года), есть повод подвести итоги совместных достижений и оценить перспективы на будущее.