Беларусь и Китай демонстрируют образцовое сотрудничество! Какие перспективы у Минска и Пекина?
Проблемами во внутренней политике США не ограничивается, стране удалось усложнить и даже разорвать отношения со многими странами и мировыми державами. К примеру американо-китайское взаимодействие характеризуется как соперничество и стратегическая конкуренция, а не как дружественные связи. Наша страна гордится статусом всепогодного и всестороннего партнерства, проверенного временем. Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая уже более 30 лет. И сейчас двустороннее сотрудничество переживает свой наилучший период, обретя всепогодный всесторонний стратегический статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимодействие Минска и Пекина развивается в самых разных направлениях – политика, экономика, наука, культура, здоровье нации. У нас схожие позиции как в государственном управлении, так и по многим международным и региональным вопросам. Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативах Китая, например, в таком глобальном проекте как «Пояс и путь». И сегодня, в преддверии 76-летия основания КНР (это знаковое событие произошло 1 октября 1949 года), есть повод подвести итоги совместных достижений и оценить перспективы на будущее.
Всепогодное и всестороннее cотрудничество Беларуси и Китая носит образцовый характер. И с этим вряд ли кто-то возьмется спорить. В мире не так много стран ведут настолько доверительный диалог. И это с учетом географической отдаленности государств. Экономика и торговля, образование, здравоохранение, промышленная кооперация, высокие технологии – нет сфер, где бы Минск и Пекин не обозначили планы. Уже есть сотни успешных примеров реализации достигнутых договоренностей. С июня функционирует совместный белорусско-китайский центр фундаментальных исследований. Инициатива, которую лично поддержал Александр Лукашенко, дает свои плоды. Ученые двух государств изучают самые перспективные научные направления.
Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ:
Деятельность центра будет направлена на многопрофильные, междисциплинарные, прикладные и фундаментальные исследования и разработки. Сотрудничество нашего университета с организациями и предприятиями, университетами КНР является одним из ключевых векторов нашей международной деятельности. На данный момент имеется 118 соглашений с 74 организациями и учреждениями КНР.
Ольга Атаманова, заведующая медицинским центром:
Около 35% посещений составляет к врачам-рефлексотерапевтам и традиционной китайской медициной. Планируем продолжать сотрудничество с китайскими коллегами и расширять программы обучения специалистов, способствовать внедрению новых методов в медицинском центре, чтобы сделать традиционную китайскую медицину более доступной и популярной среди населения Республики Беларусь.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
76 лет мы выбираем для нас правильный путь. И у нас самое хорошее ядро руководства – это Компартия Китая. И у нас самый хороший менталитет, народ всегда прежде всего. Именно менталитет, эти курсы как раз и у Беларуси мы видим. Поэтому я уверен, что под руководством господина Президента Александра Лукашенко и белорусы тоже добьются больших успехов в своем развитии.
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