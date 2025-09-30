Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей

В деревне Тельман Брагинского района воплотили в жизнь гражданскую инициативу – открыли обновленный парк Вишневецких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локация имеет особую историческую и архитектурную ценность.

Сад в стиле барокко, заложенный еще в XVIII веке, сегодня обрамляет руины княжеского замка, напоминая о богатом прошлом. Здесь же находится «камень любви», у которого по легенде Лжедмитрий I признался в чувствах будущей жене Марине Мнишек. Местные жители давно мечтали благоустроить в старом парке зону отдыха для проведения праздников и свадебных торжеств. Выручить на это средства удалось благодаря победе в конкурсе областной ассоциации местных Советов депутатов. Теперь брагинские молодожены приносят клятвы верности у валуна в форме сердца, скрепляя союз символичными замочками.

Наталья Шаповал, управляющая делами Малейковского сельского совета:

Когда мы начинали работать, здесь был маленький клочок земли, на котором собирались поставить скамейки. Но чем больше мы сюда приходили, тем шире раскрывалась площадка, и стало понятно, что нам нужен выход и к берегу, и пошире здесь открыть всю зону. И вот сегодня мы можем видеть результат труда всего района.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В 2025 году – в Год благоустройства – гражданские инициативы, наверное, засверкали по-новому, либо приобрели какое-то новое значение. И это очень важно, потому что, во-первых, государство направляет большое финансирование на разные серьезные и большие проекты, а мы – граждане – активные люди, неравнодушные, должны заниматься теми вопросами небольшими, местного значения.