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Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей

30 сентября 2025 17:16
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В деревне Тельман Брагинского района воплотили в жизнь гражданскую инициативу – открыли обновленный парк Вишневецких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локация имеет особую историческую и архитектурную ценность.

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей-2

Сад в стиле барокко, заложенный еще в XVIII веке, сегодня обрамляет руины княжеского замка, напоминая о богатом прошлом. Здесь же находится «камень любви», у которого по легенде Лжедмитрий I признался в чувствах будущей жене Марине Мнишек. Местные жители давно мечтали благоустроить в старом парке зону отдыха для проведения праздников и свадебных торжеств. Выручить на это средства удалось благодаря победе в конкурсе областной ассоциации местных Советов депутатов. Теперь брагинские молодожены приносят клятвы верности у валуна в форме сердца, скрепляя союз символичными замочками.

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей-4

Наталья Шаповал, управляющая делами Малейковского сельского совета:
Когда мы начинали работать, здесь был маленький клочок земли, на котором собирались поставить скамейки. Но чем больше мы сюда приходили, тем шире раскрывалась площадка, и стало понятно, что нам нужен выход и к берегу, и пошире здесь открыть всю зону. И вот сегодня мы можем видеть результат труда всего района.

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей-6

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В 2025 году – в Год благоустройства – гражданские инициативы, наверное, засверкали по-новому, либо приобрели какое-то новое значение. И это очень важно, потому что, во-первых, государство направляет большое финансирование на разные серьезные и большие проекты, а мы – граждане – активные люди, неравнодушные, должны заниматься теми вопросами небольшими, местного значения.

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей-8

В благоустройство живописного уголка в Тельмане внесли свой вклад не только местные жители, но и коллективы предприятий района, которые приезжали сюда на субботники. Территория старинного парка Вишневецких будет преображаться и дальше.

# Год благоустройства # Жанна Чернявская # Места отдыха

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