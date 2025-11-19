Азарёнок об открытии Литвой границы с Беларусью: заставили вас на поклон пойти

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, что происходит на белорусско-литовской границе, поручения Лукашенко по ситуации, украинский след во взрыве в Польше, а также новости о якобы соглашении США и России по Украине. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Григорий Азаренок, СТВ:

А как хотели обойти? Заставили вас, заставили на поклон пойти. Пошли с пограничниками, на своем пункте пропуска пустили, общались. И мы знаем, что и с МИДом, и с правительством общались. Что, значит, паны на горе Гедимина, корона не упала, да? Признаете нашу власть? Признаете. Потому что деваться некуда.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Правильно, потому что мы сейчас типо поговорим с пограничниками, они нам отдадут фуры. Ребят, в нашей стране не так все устроено. Что-нибудь про вертикаль власти слышали? Слышали про вертикаль власти? Как председатель пограничного комитета может вести переговоры с зарубежным государством, не поставив в известность Президента? У нас не обладает полномочиями председатель Государственного пограничного комитета.

Люди, которые им советуют принимать некие решения, они наверняка либо не понимают ничего в том, каким образом устроена система власти в Беларуси, либо действительно им советуют наши беглые, которые абсолютные невежи и не понимают, как это нужно делать, либо же просто-напросто они сотрудники Комитета государственной безопасности, которые встроены в эту оппозиционную систему, и они своими советами вредят и оппозиции, и элитам Литвы и Польши.

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