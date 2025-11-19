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Гандболисты «Мешков Брест» в СЕХА-лиге обыграли питерский «Зенит»

19 ноября 2025 19:42
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19 ноября в гандбольной СЕХА-лиге состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В городе над Бугом «Мешков Брест» одержал победу над питерским «Зенитом». После первого тайма белорусская команда имела перевес в семь мячей – 19:12. Во второй половине встречи «мешковцы» доминировали и в итоге взяли верх над чемпионом прошлогоднего розыгрыша СЕХА-лиги со счетом 31:28.

Минские «армейцы» провели драматичный выездной поединок против «Чеховских медведей». После первого тайма со счетом 18:12 вели хозяева. Но во второй части игры команда Дмитрия Никуленкова сократила отрыв. На исходе матча счет был равный – 33:33. А за несколько секунд до окончания встречи Кирилл Рабчинский принес победу минскому СКА – 34:33. Также сегодня ставропольский «Виктор» был сильней «Машеки» из Могилева – 26:23.

# Гандбол

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