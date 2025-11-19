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Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска

19 ноября 2025 19:42
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Госпогранкомитет Беларуси получил официальное уведомление литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. Уже с часа ночи по минскому времени начнут работу погранпереходы «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), а также «Шальчининкай» (по нашу сторону границы «Бенякони»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска-2

Пограничная служба Беларуси сообщила о готовности к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы. В связи с ожидаемым открытием границы по поручению Президента Беларуси в Госсекретариате Совета безопасности прошло совещание. Участие приняли премьер-министр, главы МИД, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, а также КГБ и секретарь Совета безопасности. 

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска-4

Как отметил Александр Вольфович, в ходе совещания были обсуждены меры, которые нужно принять в случае открытия литовской стороной пунктов пропуска. Вместе с тем госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, что Беларусь готова к конструктивному диалогу и работе. 

Литва пока не уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска на границе – Вольфович.

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска-6

Тем временем глава МВД Литвы объясняет открытие КПП необходимостью «позволить литовским фурам вернуться из Беларуси». Литовский политик даже допускает, цитата, «дальнейшие рабочие контакты с Минском».

Литва открывает границы – что повлияло на решение Вильнюса? Мнение эксперта.

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска-8

Тем не менее говорить о стабилизации в отношениях Беларуси и Литвы пока рано. Чтобы граница заработала в нормальном режиме, как предусмотрено подписанными соглашениями, необходимо решить еще много вопросов.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # Государственная граница Беларуси

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