Новости по тегу #МАЗ

Свои передовые разработки на этой авторитетной площадке представят более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран.
В 2026 году предприятие закупило промышленный 3D-принтер – сейчас аналогов такой установки в Беларуси нет.
Работники МАЗа – уже давно часть большой команды милосердия. Они сдают кровь и участвуют в других добрых акциях. Теперь это партнерство выходит на новый уровень. Самым активным промышленникам сегодня вручили удостоверения волонтеров.
Глава правительства оценил мощности экспериментального производства компонентов электропривода и ознакомился с передовыми разработками для гигантов индустрии.
МАЗ 303147 – новая модель в линейке пассажирской техники третьего поколения.
Минск и Уфа нацелены на тесное взаимодействие. Между столицами действует дорожная карта, где определены рабочие задачи до 2028-го. В этом году в Уфе открылось Генеральное консульство Беларуси.
Сборочное производство в Гяндже организовано почти 20 лет назад. За это время на азербайджанской площадке освоили выпуск 16 моделей техники. Сегодня 80 % всей тракторной продукции Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ.
Наша техника будет использоваться в коммунальной отрасли страны.
Белорусские грузовые и коммунальные машины уже завоевали свое место на азербайджанском рынке.
Промышленная кооперация как инструмент укрепления экономических связей. Беларусь и Азербайджан продолжают развивать совместные проекты, делая ставку на практическую отдачу и долгосрочное партнерство.
Новинку отечественного производителя презентовали чуть больше недели назад, а сегодня это главный помощник в наведении порядка.
«Высококлассные сиденья, новая панель приборов, новая оптика. Этот автомобиль приблизился к автомобилям из «большой семерки».
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00