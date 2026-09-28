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Новости по тегу #МАЗ

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»
28 сентября 2026 17:08

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»

Сниженные затраты на подготовку производства! МАЗ осваивает аддитивные технологии
23 сентября 2026 07:40

Сниженные затраты на подготовку производства! МАЗ осваивает аддитивные технологии

МАЗ и Белорусский Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве
16 сентября 2026 08:39

МАЗ и Белорусский Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН
11 июня 2026 17:03

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН

МАЗ презентовал новый пригородный автобус большого класса на выставке COMvex
27 мая 2026 11:42

МАЗ презентовал новый пригородный автобус большого класса на выставке COMvex

Беларусь расширяет партнерские контакты с Башкортостаном! Как складывается сотрудничество?
05 мая 2026 17:08

Беларусь расширяет партнерские контакты с Башкортостаном! Как складывается сотрудничество?

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году
08 апреля 2026 10:49

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу
08 апреля 2026 07:30

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов
07 апреля 2026 17:27

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу
07 апреля 2026 14:22

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу

В Минске на маршрут вышел «умный» мусоровоз
16 марта 2026 18:07

В Минске на маршрут вышел «умный» мусоровоз

Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?
16 марта 2026 17:58

Комфорт мирового класса: что изменилось внутри нового МАЗа?