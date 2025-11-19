Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Греции в отборе на ЧМ

В заключительном матче квалификации чемпионата мира сборная Беларуси по футболу разошлась миром с командой Греции. Поединок состоялся в Венгрии. Соперники не смогли поразить ворота друг друга – в игре была зафиксирована нулевая ничья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впервые в квалификации мундиаля национальная команда Беларуси не смогла одержать ни одной победы.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Доволен тем, как действовала команда. Мы очень хорошо провели последние три игры и показали, что разница в классе не настолько велика, как это было на старте квалификации. Мы существенно выросли. Да, мы неудачно начали, это стоит признать, но последние три игры со всеми соперниками по группе вселяют оптимизм.

Павел Забелин, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Конечно, хотелось больше очков набрать, хотелось быть более конкурентоспособными, потому что, откровенно говоря, две игры (против Дании тут и Греции в гостях) просто провалили. Это вообще мягко сказано. Остальные четыре, мне кажется, были конкурентоспособными и могли брать даже больше очков, чем сейчас есть.

Команда Карлоса Алоса завершила отборочный этап на четвертом месте в таблице. В активе нашей сборной два балла. Во втором матче группы дружина Шотландии смогла вырвать победу у датчан со счетом 4:2 и завоевала прямую путевку на чемпионат мира.