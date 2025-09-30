В Минске стартовал второй день работы крупнейшего промышленного форума «ИННОПРОМ»

Трактор мощностью 540 лошадиных сил, модель российско-белорусского самолета «Освей», гибридный тягач и мобильный комплекс «Робот-паук». Эти и другие новинки презентовали участники крупнейшей международной выставки «ИННОПРОМ». В Беларуси она проходит впервые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 30 сентября, второй день работы промышленного форума. В программе – серия диалоговых площадок и встреч. Спикеры обсудят перспективы станкостроительной отрасли, развитие цифровых технологий в промышленности, обеспечение кибербезопасности на пространстве ЕАЭС. На повестке также вопросы внедрения инноваций и новых механизмов двусторонней кооперации. Диалог обещает быть плодотворным. К участию в мероприятиях «ИННОПРОМ» подключились более 500 компаний, в Минске делегации 24 стран.

Федор Бобков, эксперт группы компаний «Калашников» (Россия):

Сегодня я представляю беспилотную авиационную систему «Каракурт» собственного производства, на 60 % локализовано. Цель как гражданского, так и военного применения. Открывает новые возможности в сфере аэровидеомониторинга, наблюдения за объектами, кадастровой фотосъемки и прочего.

Экспозиция в 20 тысяч квадратных метров – это и площадка снаружи огромного выставочного павильона. В Минске – только лучшие достижения компаний с мировым именем.

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