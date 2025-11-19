Казаков о коммуналке: живите в Беларуси, платите налоги, и у вас будут совершенно другие жировки

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Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Просто, опять же, у нас гибкая градация налогообложения. Когда человек получает много денег, он платит больше налога. Сейчас, например, вырос налог на жилье. Опять же, все зависит от того, сколько у тебя квадратов. Чем больше квадратов, там, по-моему, от 150 и 200 и выше, ты платишь, естественно, больше этот налог. Но дело не в этом. Государство, по большому счету, субсидирует что-то около половины, даже, по-моему, больше, чем половину стоимости жилья для всех, кто, собственно говоря, проживает.

Если мы хотим приблизительно посмотреть себестоимость того, сколько должны платить люди за жилье, опять же, давайте посмотрим жировки жителей Риги, Вильнюса. Пускай нам, например, житель Риги напишет, сколько он заплатил за октябрь месяц за отопление, за газ, за электричество, чтобы мы просто понимали и сравнили. Так вот я могу точно сказать, что там будет сумма намного выше, потому что там как раз таки та самая рыночная или как она хотелось бы быть рыночной для наших беглых.

Здесь государство говорит: ребята, мы не будем субсидировать то жилье, в котором живут люди, которые не платят налоги. Самое главное, что они все забывают, пытаясь утаить налоги, что в самом честном, светлом, демократическом, пушистом государстве в мире – Соединенных Штатах Америки – самое суровое наказание даже не за убийство, а как раз за неуплату налогов. Просто чтобы вы понимали, когда государство чувствует, что тебя обманывают, любое государство, можно вместо точечек вставлять название Беларусь, США, Россия, Франция, Ирландия, Исландия. Любое государство пытается с вас взять налоги, потому что оно обеспечивает условия жизни.

Условия жизни в Беларуси – качественные дороги, качественный общественный транспорт, качественная медицина, качественное образование, минимальная стоимость, например, тех же самых детских садиков, максимальный декретный отпуск, который существует вообще, в принципе, на территории Евразийского континента. Все это берется из наших с вами налогов.

Если, например, мы говорим о замечательной жизни в Скандинавии, то просто посчитайте или просто почитайте, какое количество налогов платят шведы, финны, норвежцы, и вы просто-напросто удивитесь, что даже там, например, до 80 % зарплаты уходят на эти самые налоги. Или же, например, когда очень бравируют наши беглые, рассказывая о зарплатах, например, в Варшаве и Минске, они же ведь не говорят о том, какое количество они платят за квартиру, за интернет, за отопление, вообще, в принципе, налогов.

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