Строители повредили водопровод в Минске – рассказываем подробности инцидента

В Минске днем 19 ноября произошла авария на водопроводной сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это привело к перебоям с водоснабжением и остановке движения общественного транспорта. Подтопило участки улиц Кульман и Кропоткина. Некоторые автобусы и троллейбусы пустили в объезд. «Минскводоканал» оперативно приступил к работам по устранению прорыва.

Про аварию не слышал, но последствия видел – черную воду.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:

Сегодня в 14:50 в связи с повреждением строительной организацией УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» водопроводной сети диаметром 600 мм произошло снижение давления воды в квартале улиц Орловская, Червякова, Веры Хоружей и Кропоткина. Аварийные бригады водоканала оперативно локализовали повреждения, вытекание воды прекращено. Отключенных абонентов нет.