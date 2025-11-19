Строители повредили водопровод в Минске – рассказываем подробности инцидента
В Минске днем 19 ноября произошла авария на водопроводной сети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это привело к перебоям с водоснабжением и остановке движения общественного транспорта. Подтопило участки улиц Кульман и Кропоткина. Некоторые автобусы и троллейбусы пустили в объезд. «Минскводоканал» оперативно приступил к работам по устранению прорыва.
Про аварию не слышал, но последствия видел – черную воду.
Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:
Сегодня в 14:50 в связи с повреждением строительной организацией УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» водопроводной сети диаметром 600 мм произошло снижение давления воды в квартале улиц Орловская, Червякова, Веры Хоружей и Кропоткина. Аварийные бригады водоканала оперативно локализовали повреждения, вытекание воды прекращено. Отключенных абонентов нет.
Даниил Сокол, мастер строительных и монтажных работ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»:
Строим котлован, забивали сваю. Там оказался водопровод, труба, мы ее случайно задели, пробили, сейчас исправляем.
Сейчас работы, направленные на устранение возможных последствий аварии, продолжаются. Их планируют завершить в максимально короткие сроки.