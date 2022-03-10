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«Профессия педагога непростая». Ректор БГПУ встретился со старшеклассниками Минска

10 марта 2022 15:18
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Новости Беларуси. В Минске в педклассах обучаются более 1 000 детей, и это количество ежегодно растет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Об этом говорили во время дня БГПУ. Здесь прошла профильная смена «Педкласс – это класс!» Она организована на базе образовательно-оздоровительного центра «Лидер».

«Профессия педагога непростая». Ректор БГПУ встретился со старшеклассниками Минска-1

Для старшеклассников провели экскурсию по университету. Школьники смогли познакомиться с материальной базой, увидеть спортивные объекты, ресурсные центры, посетить музей и уникальную галерею. Будущие абитуриенты могли задать все интересующие вопросы ректору педагогического университета.

«Профессия педагога непростая». Ректор БГПУ встретился со старшеклассниками Минска-4

Александра Позняк, начальник Центра развития педагогического образования БГПУ:
Каждый год мы убеждаемся, что часть ребят из этих классов, больше трети, уверенно, мотивированно выбирают педагогические специальности и приходят и к нам в университет.

«Профессия педагога непростая». Ректор БГПУ встретился со старшеклассниками Минска-7

Александр Жук, ректор БГПУ им. М. Танка:
На протяжении пяти лет работает устойчивая система педагогических классов, которые были созданы в свое время по поручению главы государства. Сегодня в стране более 550 педагогических классов, в которых обучаются более 5 100 учащихся. Профессия педагога непростая, она требует очень многих качеств от преподавателя. Два самых главных из них – это любовь к детям и любовь к своей профессии.

«Профессия педагога непростая». Ректор БГПУ встретился со старшеклассниками Минска-10

Мотивированных и увлеченных информационнными технологиями ребят познакомили с робототехникой. Педагогическая смена в образовательно-оздоровительном центре «Лидер» продлится по 21 марта.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Жук # Александра Позняк # Фотофакт

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