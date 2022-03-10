Способ лёгкого получения прибыли. Почему среди интернет-мошенников много молодых людей?

Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Нужно ли обладать каким-то криминальным талантом, любо любой человек с улицы может стать интернет-мошенником? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какой-нибудь подросток (17 лет) решил заработать.

Алексей Новаш, полковник милиции, начальник управления по противодействиям киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Тут вопрос в том, чтобы не создавать рекламу таким мошенникам. Как показывает практика, отвечу таким образом: мы подходим к определенной характеристике субъекта данного преступления, то есть лица, которое совершает данный вид преступление. Как показывает практика, которая существует в настоящее время, зачастую к такой деятельности по своей, может быть, неопытности, определенным причинам достаточно часто привлекается молодежь, которая в данном виде противоправных деяний видит способ легкого получения какой-то прибыли. Вроде бы не надо куда-то идти, физически осуществлять какие-то работы. Достаточно очень много различных ресурсов в интернете, которые можно поискать. Предлагают легкий заработок. Екатерина Забенько:

И безнаказанность, как им кажется.