Способ лёгкого получения прибыли. Почему среди интернет-мошенников много молодых людей?
Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Нужно ли обладать каким-то криминальным талантом, любо любой человек с улицы может стать интернет-мошенником?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какой-нибудь подросток (17 лет) решил заработать.
Алексей Новаш, полковник милиции, начальник управления по противодействиям киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Тут вопрос в том, чтобы не создавать рекламу таким мошенникам. Как показывает практика, отвечу таким образом: мы подходим к определенной характеристике субъекта данного преступления, то есть лица, которое совершает данный вид преступление. Как показывает практика, которая существует в настоящее время, зачастую к такой деятельности по своей, может быть, неопытности, определенным причинам достаточно часто привлекается молодежь, которая в данном виде противоправных деяний видит способ легкого получения какой-то прибыли. Вроде бы не надо куда-то идти, физически осуществлять какие-то работы. Достаточно очень много различных ресурсов в интернете, которые можно поискать. Предлагают легкий заработок.
Екатерина Забенько:
И безнаказанность, как им кажется.
Алексей Новаш:
Мнимую безнаказанность. Потому что, о чем я хотел бы сказать, это мнимая безнаказанность. Считается, что раз это в интернете, я использую какие-то различные ресурсы, которые вроде бы помогают мне анонимизироваться в этой системе. Используют различные ресурсы, которые меняют те же IP-адреса, абонентские номера телефонов. Использование абонентских номеров иностранных государств. Возникает у людей тогда – особенно молодого поколения, которое еще не имеет определенного опыта жизни, не знает как и что делается – мнимое ощущение, иллюзия безнаказанности. На самом деле интернет помнит все. Остаются цифровые следы, которые вроде бы тяжело понять для многих людей, что это такое, но они есть.
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