Какие объекты здравоохранения могут появиться в Минске в 2022 году? Планируется, что их будет 17

Новости Беларуси. В Минске в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. Наиболее крупные из них – приемное отделение неврологического корпуса 5-й больницы, новые здания 9-й детской поликлиники и детской поликлиники в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2022 году продолжена работа по строительству и реконструкции городских стационаров. Это возведение хирургического корпуса 11-й больницы, пристройки к урологическому корпусу 4-й и блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
Отметим, в Минске продолжается переход больниц на обычный режим работы.