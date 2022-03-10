Какие объекты здравоохранения могут появиться в Минске в 2022 году? Планируется, что их будет 17

Новости Беларуси. В Минске в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. Наиболее крупные из них – приемное отделение неврологического корпуса 5-й больницы, новые здания 9-й детской поликлиники и детской поликлиники в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.