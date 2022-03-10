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Какие объекты здравоохранения могут появиться в Минске в 2022 году? Планируется, что их будет 17

10 марта 2022 14:23
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Новости Беларуси. В Минске в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. Наиболее крупные из них – приемное отделение неврологического корпуса 5-й больницы, новые здания 9-й детской поликлиники и детской поликлиники в микрорайоне Сухарево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какие объекты здравоохранения могут появиться в Минске в 2022 году? Планируется, что их будет 17-1

В 2022 году продолжена работа по строительству и реконструкции городских стационаров. Это возведение хирургического корпуса 11-й больницы, пристройки к урологическому корпусу 4-й и блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Отметим, в Минске продолжается переход больниц на обычный режим работы.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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