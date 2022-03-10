Этой выставке более века, а экспонаты – времён динозавров. Что посмотреть в зоологическому музее БГУ?

Глубины мирового океана, горячее сафари, ледяная Антарктида. Совершить кругосветку можно в Минске. Зоологический музей биофака БГУ – яркое путешествие в мир фауны, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Путевку в мир науки подарил преподаватель кафедры Анатолий Федюшин еще век назад. Его коллекция стала началом большой истории. Сегодня в шести залах 4 000 экспонатов из разных точек планеты. Многие виды на грани исчезновения. Эксклюзив в лапах.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь такая милота, почти мультик «Ледниковый период». Расскажите про любимчиков, пингвинов.

Александр Балаш, заведующий зоологическим музеем биофака БГУ:

Эти пингвины были доставлены из самой Антарктиды нашими сотрудниками. Интересно то, что самый крупный пингвин – императорский, но характерно для них то, что пары создаются на всю жизнь. И в кладке у них всего лишь одно яйцо, при этом гнезда они не строят, а свое единственное яйцо вынашивают в сумке в складке кожи, помещая его на задние лапы. При этом пингвины передвигаются по суше очень плохо. Но благодаря своим крыльям-ластам, они очень хорошо движутся под водой, развивая скорость до 40 километров в час. Анастасия Макеева:

Почти автомобиль. Александр Балаш:

Совершенно верно. Подводная торпеда.

Привет с морского побережья или галереи беспозвоночных. Таких омаров, европейских и камчатских крабов вы точно не видели. Все экземпляры в музее в реальную величину. За каждым – огромный труд таксидермистов. Здесь порхают бабочки со всех континентов. Фейерверк красок.

Александр Балаш:

Особый интерес представляют ночные бабочки. Хочу обратить внимание на совку агриппу, которая является самой крупной или претендует на роль самой крупной бабочки в мире. В годы войны экземпляр бабочки, который был одним из самых крупных в Европе, был вывезен. И сейчас в нашей экспозиции хранится другой экспонат.

Ныряем за приключениями и ловим удачу за хвост. Рыбы, хрящевые, земноводные, пресмыкающиеся. Более 20 тысяч видов облюбовали мировые акватории. В витринах виляют хвостом в основном белорусские, но есть чудеса из далеких экспедиций сотрудников.

Александр Балаш:

За нами – рыба-опась. Это одни из самых крупных рыб, и вот эти два представителя были выловлены в водах Атлантического океана. Особый интерес вызывают летучие рыбы. В нашей экспозиции есть два экспоната летучих рыб, которые также были доставлены из Южной Атлантики.

Эффект «вау» производят и главные старожилы – черепахи. Их возраст может достигать более 200, а то и 300 лет. Перед вами сияет одна из самых крупных – зеленая. В мире пернатых также открытие на каждом шагу. У самой большой птицы – страуса – мозг с грецкий орех. Странствующие альбатросы – лидеры по размаху крыла – более 2,5 метров. Парят над океаном как мачты. Ну, а совушки стали бестселлером после Гарри Поттера.

Александр Балаш:

Совы, во-первых, являются ночными хищными птицами, у них очень бесшумный полет благодаря своеобразному оперению на крыльях. Плюс ко всему у них очень чуткий слух, хорошее зрение. Все думают, что совы являются почтальонами. Всем известно, что почтальон у нас голубь. Самой крупной совой у нас является филин, особый интерес представляют охраняемые виды: сова болотная, сыч, неясыть бородатая, неясыть длиннохвостая.

Музей – зеркало белорусской природы. 90 % фауны представлено в лучшем виде. Здесь вам расскажут про дуэли благородных оленей, бобровые коттеджи и даже генетические аномалии, как двуглавые телята, наподобие сиамских близнецов. Среди кошачьего семейства есть своя легенда – тигр Шайтан.

Александр Балаш:

Его живым везли из Сибири в какой-то из зоопарков, возможно, в Европу. По дороге, где-то в районе Брянщины, на границе с Беларусью, он сбежал и некоторое время пугал местное население в районе Светлогорска и был застрелен либо охотниками, либо сотрудниками НКВД. Шкура этого тигра попала в зоологический музей, и таксидермистом было изготовлено чучело в 1940 году.

На втором этаже рукой подать до Юрского периода. Стрекозы-гиганты, динозавры, шерстистые носороги, лесные слоны оживают из нашумевших фэнтези. Зал палеонтологии завораживает. К слову, некоторые скелеты были найдены при строительстве метро в Уручье.