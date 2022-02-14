«Увозили куда-нибудь в лес, в горы». Почему сейчас невозможно изолировать спортсменов от мира на время подготовки?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Алена Сырова, СТВ:
Во время Олимпийских игр в 2008 году, когда выступали и выиграли бронзу, было проще? Или сейчас приблизительно так же? С точки зрения спортсмена.
Анастасия Прокопенко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года:
Тогда ты просто не обращал на это внимания, потому что функционеры делают свое дело, спортсмены делают свое дело, повара – свое дело. Мы занимались каждый в своей ячейке. Но сейчас можно сказать Западу спасибо, потому что они помогают нам сплотиться, стать дружнее. У нас вырабатывают патриотизм такой, что мы друг за друга начинаем держаться. Обратный эффект.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, спортсмены тоже все понимают?
Анастасия Прокопенко:
Да, конечно. Знаете, насколько мы становимся злыми, насколько мы становимся не просто командой, а сильной, мощной.
Алена Сырова:
Белорусы с белорусами или белорусы с россиянами, или белорусы с украинцами как-то дружнее становятся.
Кирилл Казаков:
Украинцам запрещают общаться с русскими, они общаются?
Анастасия Прокопенко:
Общаются.
Кирилл Казаков:
Официально не общаются, неофициально общаются.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Это то же самое, что говорилось про ту же Россию, что ее изолируют от всего мира. И где эта изоляция получилась? То же самое с нами пытаются сделать.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:
У нас в прошлом году на международный турнир приехали представители Литвы, Латвии, Эстонии. В интернете вообще они рассказывали с упоением. И нет ничего, все, их нормально приняли, и даже президент федерации Латвии большое интервью дал. Говорил, ребята, я просто прошелся по минским улицам. Я прошел и вот фотографии сделал. Это представление из страны и открытости страны. У спортсменов все проще. Они общаются, просто сейчас очень большой идет информационный поток.
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Точно так же у нас на последнем чемпионате страны по плаванию, который открытый турнир, приехали и россияне, и украинцы, рядом стояли на дорожках, рядом побеждали.
Кирилл Казаков:
По-английски не разговаривали?
Анастасия Прокопенко:
Ребята за результатом едут, они едут добиваться и доказывать то, что он лучший.
Кирилл Казаков:
Сейчас мир настолько информационен, что, наверное, спортсмена поместить в некий вакуум, чтобы он работал только над результатами, очень сложно.
Сергей Рутенко:
Невозможно. В мою бытность нас закрывали перед важными стартами, просто закрывали и увозили куда-нибудь в лес, в горы, на базы. Но тогда не было такого интернета.
Алена Сырова:
Можно перед стартом, как это было в Риге, когда мэр снял белорусский флаг и повесил тот, что он считает нужным, это же деморализует перед выходом на площадку.
Сергей Рутенко:
Я думаю, спортсмены меня поддержат. У меня, когда такие моменты происходили, наоборот, это еще больше злило, появляется желание доказывать. Иногда выше головы не прыгнешь. Очень часто команды показывают лучший результат, когда их лидеры получают травмы и выбывают из соревнований. Это неправильно, всячески осуждаю. Но не всегда это действует.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Спортсмен сейчас должен, кроме того, что быть подготовлен как технически, так и физически, так еще и стрессоустойчивым. Очень важное качество.
Элла Селицкая:
Эти вопросы выходят на первое место.
Читайте также:
«Валиеву просто вышибают, как минимум морально, не награждая, затягивая суды». Как спортсмены справляются с таким?
Как политическая обстановка влияет на спортсменов? Рассказывает призерка ОИ Анастасия Прокопенко
Анатолий Симончик о спортивных функционерах: мы в кулуарах прекрасно общаемся, но появились телекамеры – человек изменился