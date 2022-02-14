«Увозили куда-нибудь в лес, в горы». Почему сейчас невозможно изолировать спортсменов от мира на время подготовки?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Алена Сырова, СТВ:

Во время Олимпийских игр в 2008 году, когда выступали и выиграли бронзу, было проще? Или сейчас приблизительно так же? С точки зрения спортсмена.

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года:

Тогда ты просто не обращал на это внимания, потому что функционеры делают свое дело, спортсмены делают свое дело, повара – свое дело. Мы занимались каждый в своей ячейке. Но сейчас можно сказать Западу спасибо, потому что они помогают нам сплотиться, стать дружнее. У нас вырабатывают патриотизм такой, что мы друг за друга начинаем держаться. Обратный эффект. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, спортсмены тоже все понимают? Анастасия Прокопенко:

Да, конечно. Знаете, насколько мы становимся злыми, насколько мы становимся не просто командой, а сильной, мощной. Алена Сырова:

Белорусы с белорусами или белорусы с россиянами, или белорусы с украинцами как-то дружнее становятся. Кирилл Казаков:

Украинцам запрещают общаться с русскими, они общаются? Анастасия Прокопенко:

Общаются. Кирилл Казаков:

Официально не общаются, неофициально общаются. Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Это то же самое, что говорилось про ту же Россию, что ее изолируют от всего мира. И где эта изоляция получилась? То же самое с нами пытаются сделать.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:

У нас в прошлом году на международный турнир приехали представители Литвы, Латвии, Эстонии. В интернете вообще они рассказывали с упоением. И нет ничего, все, их нормально приняли, и даже президент федерации Латвии большое интервью дал. Говорил, ребята, я просто прошелся по минским улицам. Я прошел и вот фотографии сделал. Это представление из страны и открытости страны. У спортсменов все проще. Они общаются, просто сейчас очень большой идет информационный поток. Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Точно так же у нас на последнем чемпионате страны по плаванию, который открытый турнир, приехали и россияне, и украинцы, рядом стояли на дорожках, рядом побеждали. Кирилл Казаков:

По-английски не разговаривали? Анастасия Прокопенко:

Ребята за результатом едут, они едут добиваться и доказывать то, что он лучший. Кирилл Казаков:

Сейчас мир настолько информационен, что, наверное, спортсмена поместить в некий вакуум, чтобы он работал только над результатами, очень сложно.