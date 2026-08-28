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Какие новые цифровые решения в сфере ЖКХ появятся в Минске? Рассказал Михаил Варикаш

28 августа 2026 14:24
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Как развивается жилищно-коммунальное хозяйство столицы? Какие современные подходы используются при благоустройстве? Какие проекты уже реализованы? Что еще предстоит сделать, чтобы Минск оставался одним из самых комфортных городов для жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:  
В Минске активно внедряются элементы «умного города»: от автоматизированных тепловых пунктов до систем видеонаблюдения во дворах. Какие новые цифровые решения в сфере ЖКХ появятся в столице в ближайшее время?

Какие новые цифровые решения в сфере ЖКХ появятся в Минске? Рассказал Михаил Варикаш-2

Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:
Жилищно-коммунальное хозяйство после реформы 2016 года только идет вперед, время диктует новые условия.

Первое – все тепловые пункты оборудованы системой НДЛ, в которой можно из дома отрегулировать теплоноситель подачи в квартиру, если его недостаточно.

Самое последнее новшество – оборудуется видеокамерами весь жилищный фонд, в котором мы можем потом, даже не выходя, посмотреть, где какие выполняются работы, меньше будет антивандального направления, где будут что-то воровать, что-то будут ломать. Все станет под контроль и все будет использоваться по назначению.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Интервью

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