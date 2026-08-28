Какие новые цифровые решения в сфере ЖКХ появятся в Минске? Рассказал Михаил Варикаш

Как развивается жилищно-коммунальное хозяйство столицы? Какие современные подходы используются при благоустройстве? Какие проекты уже реализованы? Что еще предстоит сделать, чтобы Минск оставался одним из самых комфортных городов для жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

В Минске активно внедряются элементы «умного города»: от автоматизированных тепловых пунктов до систем видеонаблюдения во дворах. Какие новые цифровые решения в сфере ЖКХ появятся в столице в ближайшее время?