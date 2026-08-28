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В Венесуэле обсуждают возможность выхода страны из ОПЕК

28 августа 2026 15:48
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В Венесуэле обсуждают возможность выхода страны из ОПЕК-0

Венесуэла изучает вариант выхода из ОПЕК. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, эта возможность обсуждалась в переговорах с представителями США, однако окончательное решение пока не принято.

Венесуэла – одна из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году, – в последние годы утратила прежнее влияние. На ее нефтяную отрасль серьезно повлияли американские санкции и внутренние экономические кризисы.

Возможный выход из ОПЕК мог бы создать условия для более активного участия международных нефтяных компаний из США и других стран в восстановлении венесуэльского нефтесектора.

Фото: Pinterest

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