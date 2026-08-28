Финансовые услуги, понятные для каждого! В сентябре Белагропромбанк отметит 35-летие

В сентябре Белагропромбанк отмечает свое 35-летие. Сегодня надежность организации измеряется не только масштабом проектов и стабильностью. Банк верен своему принципу: родной для каждого. Свой юбилей здесь отмечают не просто как дату в календаре, а рубеж, пройденный с теми, кто составляет его гордость – сотрудниками. В Региональной дирекции по Минску и Минской области трудятся почти тысяча работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Стаж многих равен возрасту самого учреждения. 25 человек отмечают 35 лет успешной работы в банке. Подробнее в материале.

Белагропромбанк предлагает широкий спектр услуг как для корпоративных клиентов, так и физлиц. От выгодных вкладов и расчетно-кассового обслуживания до различных кредитных программ. Всего в Региональной дирекции работают без малого тысяча человека. Стаж больше трети специалистов – свыше 15 лет. Белагропромбанк делает ставку на системную поддержку работников. Социальная политика строится на принципе заботы.

Анатолий Шпилевский, начальник Региональной дирекции по г. Минску и Минской области:

Белагропромбанк – это не только про прибыль, это про развитие регионов, поддержку агропромышленного комплекса и доступность финансовых услуг для населения страны. Но невозможно выполнять такую миссию, если внутри нет стабильного, мотивированного коллектива мы также поддерживаем семьи с детьми. Это выплаты к рождению ребенка, подарки к праздникам, путевки в детские оздоровительные лагеря, помощь в подготовке первоклассников. Более значительная поддержка в банке оказывается семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Каждый день в Центре банковских услуг № 552 Солигорска наполнен движением. Здесь важно внимание к каждому клиенту. За слаженной работой стоит команда профессионалов во главе с руководителем Оксаной Мазак. Она прошла путь от специалиста до начальника ЦБУ. Ее заслуги отмечены на высоком уровне: в 2025 году Оксану Мазак наградили нагрудным знаком «Отличник Белагропромбанка».

Оксана Мазак, начальник Центра банковских услуг № 552 в г. Солигорске:

Я в профессии 35 лет. Закончив Белорусский государственный институт народного хозяйства, я переступила порог Белагропромбанка. Историю нашего банка, нашего Центра банковских услуг в Солигорске пишет коллектив, сами работники. Я горжусь нашим коллективом. Горжусь их профессионализмом. Их преданностью к банковскому делу. Белагропромбанк дает возможность развиваться и расти в карьерном направлении.