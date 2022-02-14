«Валиеву просто вышибают, как минимум морально, не награждая, затягивая суды». Как спортсмены справляются с таким?
Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.
Алена Сырова, СТВ:
Складывается впечатление, что наоборот. Вы говорите, во время Игр войны останавливаются, а мне кажется, что, наоборот, к Олимпийским играм, что к летним, что к зимним, постоянно пытаются накалить обстановку.
Кирилл Казаков, СТВ:
Россия на Украину должна напасть.
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Я полностью разделяю слова Сергея о том, что спорт вне политики. И это записано в Олимпийской хартии. Другое дело, на мой взгляд – этот принцип сегодня просто не срабатывает в силу напряженности геополитических войн, которые происходят в мире. Сегодня спорт стал инструментом в руках политиков.
Кирилл Казаков:
Президент об этом тоже уже говорил неоднократно.
Элла Селицкая:
И Президент об этом говорит, поэтому сегодня спортсмен живет спортом, жизнь отдает за спорт. Любой спортсмен, который едет на Олимпийские игры, готов побеждать, он настроен побеждать. И именно такими подходами их стараются выбить из игры. И побеждает тот, кто в этой игре остается наиболее сильным.
Кирилл Казаков:
Я вернусь к 15-летней российской фигуристке. Она фактически первый раз приехала на Олимпиаду, показала результат, который не видел мир. Он действительно удивил. Как это называется в бизнесе, это неконкурентная борьба. Валиеву просто вышибают, как минимум морально, не награждая, затягивая суды по допингу, еще по чему-то. Это вообще нормально в спорте? Как вообще спортсмены это переносят?
Элла Селицкая:
Я могу сказать, что для спортсменов это действительно большое испытание. Видя, как это происходит в плавании, и встречи перед теми же Олимпийскими играми, нам приходилось дополнительно проводить встречи, направленные как раз на укрепление этой идеологии. А это очень сложно. Они сегодня понимают, что должны показать максимальный результат, но при этом стараются быть в определенных рамках, чтобы не подвергнуться какому-то воздействию, влиянию извне. Сложности, на мой взгляд, чрезвычайные.
Анастасия Прокопенко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года:
Во-первых, сам спортсмен должен определить для себя: пойдет он работать в политику, депутатом или он остается спортсменом. Аня на данный момент показала, что она здесь и сейчас спортсмен. Они не лезла ни туда, ни туда. Она занималась своим делом и показала результат. Она не ответила на эти вопросы. Она занялась своим делом и взяла серебряную медаль.
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