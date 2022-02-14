«Валиеву просто вышибают, как минимум морально, не награждая, затягивая суды». Как спортсмены справляются с таким?

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Алена Сырова, СТВ:

Складывается впечатление, что наоборот. Вы говорите, во время Игр войны останавливаются, а мне кажется, что, наоборот, к Олимпийским играм, что к летним, что к зимним, постоянно пытаются накалить обстановку. Кирилл Казаков, СТВ:

Россия на Украину должна напасть.

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Я полностью разделяю слова Сергея о том, что спорт вне политики. И это записано в Олимпийской хартии. Другое дело, на мой взгляд – этот принцип сегодня просто не срабатывает в силу напряженности геополитических войн, которые происходят в мире. Сегодня спорт стал инструментом в руках политиков. Кирилл Казаков:

Президент об этом тоже уже говорил неоднократно.

Элла Селицкая:

И Президент об этом говорит, поэтому сегодня спортсмен живет спортом, жизнь отдает за спорт. Любой спортсмен, который едет на Олимпийские игры, готов побеждать, он настроен побеждать. И именно такими подходами их стараются выбить из игры. И побеждает тот, кто в этой игре остается наиболее сильным. Кирилл Казаков:

Я вернусь к 15-летней российской фигуристке. Она фактически первый раз приехала на Олимпиаду, показала результат, который не видел мир. Он действительно удивил. Как это называется в бизнесе, это неконкурентная борьба. Валиеву просто вышибают, как минимум морально, не награждая, затягивая суды по допингу, еще по чему-то. Это вообще нормально в спорте? Как вообще спортсмены это переносят?