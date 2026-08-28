Индивидуальное жилье, достойная заработная плата. Кочанова оценила развитие городской среды в Несвиже

Ко внутренней повестке. Несвижский замок 28 августа принял выездное мерпориятие «Время выбрало нас», продолжая эстафету встреч к 30-летию Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилейная дата стала поводом вспомнить ключевые этапы становления белорусского парламентаризма, а также людей, которые в разные годы представляли Минскую область в Совете Республики. Именно они сегодня приехали в древний город.

30 лет назад в результате референдума был создан Совет Республики – палата территориального представительства. За это время белорусский парламентаризм стал прочным фундаментом государственности.

Но юбилейные встречи парламентариев – это не только повод обратиться к истокам законотворчества, но и ознакомиться с экономикой и социальной инфраструктурой регионов. А детальное знание ситуации на местах является подспорьем в работе тех, кто оттачивает национальное законодательство.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы, конечно, посещаем и те города или районные центры, где проходят эти мероприятия для того, чтобы посмотреть, что сделано. Это один из прекраснейших уголков нашей страны. Многое сделано, где была практически заброшенная территория, где находилось здание бывшей воинской части. Сегодня вы видите великолепный парк. Демографическая ситуация достаточно хорошая. Значит, люди здесь остаются, живут.

Есть жилье, строится жилье, есть возможность построить индивидуальное жилье, и сегодня практически нет очереди. Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития этого района очень серьезное, хорошая достойная заработная плата. И вот, конечно, мы, посещая такие районы, мы видим, какой титанический труд за эти годы проведен.

Открывая торжественное мероприятие Наталья Кочанова напомнила, как принималось решение о создании в стране двухпалатного парламента. Опыт стоящих у истоков суверенного парламентаризма руководителей, их творческий подход к законотворчеству и верность государственным интересам остаются ценным ориентиром для современного поколения сенаторов.