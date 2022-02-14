Анатолий Симончик о спортивных функционерах: мы в кулуарах прекрасно общаемся, но появились телекамеры – человек изменился

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков. Алена Сырова, СТВ:

Анатолий Анатольевич, а у ваших ребят есть какие-то политические амбиции или чаяния? Может, вы им запрещаете новости читать перед стартом? Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, там лучше разозлить. Это такой вид спорта, где лучше быть очень злым.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:

Сейчас в любом виде спорта спортсмен практически ни юридически, ни морально не защищен. Появилось много околоспортивных чиновников, которые стараются из спортсменов сделать инструменты, получить свои политические дивиденды. Кирилл Казаков:

Только олимпийских сколько разных организаций? Анатолий Симончик:

Совершенно верно. На любом чемпионате сейчас все должно решаться на спортивной площадке, в бассейне, на хоккейной площадке. Задача спортивного функционера – обеспечить участие спортсмена и создать ему максимальные условия для достижения максимального результата. Вот это основная задача. Многие спортивные функционеры – я как вице-президент Европейской федерации часто участвую в онлайн-конференциях – путают. Они зарабатывают дивиденды. Никто ни за что не отвечает. Не с кого спросить. Если у нас в Беларуси… Мне многие говорят: Беларусь – самая законная республика, потому что здесь право. Мы провели чемпионат мира, чемпионат Европы и получили самые высокие отзывы. Они вообще в шоке, что у нас государство поддерживает спорт, они не понимают этого.