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Анатолий Симончик о спортивных функционерах: мы в кулуарах прекрасно общаемся, но появились телекамеры – человек изменился

14 февраля 2022 16:38
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Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.  

Алена Сырова, СТВ:  
Анатолий Анатольевич, а у ваших ребят есть какие-то политические амбиции или чаяния? Может, вы им запрещаете новости читать перед стартом?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мне кажется, там лучше разозлить. Это такой вид спорта, где лучше быть очень злым.  

Анатолий Симончик о спортивных функционерах: мы в кулуарах прекрасно общаемся, но появились телекамеры – человек изменился-1

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, вице-президент Европейской федерации муай-тай:  
Сейчас в любом виде спорта спортсмен практически ни юридически, ни морально не защищен. Появилось много околоспортивных чиновников, которые стараются из спортсменов сделать инструменты, получить свои политические дивиденды.  

Кирилл Казаков:  
Только олимпийских сколько разных организаций?  

Анатолий Симончик:  
Совершенно верно. На любом чемпионате сейчас все должно решаться на спортивной площадке, в бассейне, на хоккейной площадке. Задача спортивного функционера – обеспечить участие спортсмена и создать ему максимальные условия для достижения максимального результата. Вот это основная задача. Многие спортивные функционеры – я как вице-президент Европейской федерации часто участвую в онлайн-конференциях – путают. Они зарабатывают дивиденды. Никто ни за что не отвечает. Не с кого спросить. Если у нас в Беларуси… Мне многие говорят: Беларусь – самая законная республика, потому что здесь право. Мы провели чемпионат мира, чемпионат Европы и получили самые высокие отзывы. Они вообще в шоке, что у нас государство поддерживает спорт, они не понимают этого.  

Анатолий Симончик о спортивных функционерах: мы в кулуарах прекрасно общаемся, но появились телекамеры – человек изменился-4

Кирилл Казаков:  
Там бизнес, у нас государство.  

Анатолий Симончик:  
Да, у них бизнес, надо заработать денег.  

Кирилл Казаков:  
Европейский спортивный функционер. За кулисами публичных выступлений и заседаний они понимают, что происходит? Либо перед телекамерами, либо когда знают, что их речь должна быть записана и транслирована в той последовательности, какую хотят слышать политики, говорят одно, а когда выходят… Вы же все понимаете.  

Анатолий Симончик:  
Я могу сказать с полной ответственностью: восемь из десяти функционеров все понимают. Мы в кулуарах прекрасно общаемся, мы решаем массу вопросов. Но как только появились телекамеры – все, это другое, человек изменился.  

«Валиева тоже не ставила под сомнение свой прыжок». Как привязывают политику к победе спортсменов – читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Анатолий Симончик # Фотофакт

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