Черноморские порты Украины: уже больше месяца в состоянии коллапса

Уже более месяца работа ключевых морских узлов Украины фактически заморожена. Речь идет о портах в Одессе, Черноморске и Южном, именно они традиционно выступали важнейшими воротами для экспортных и импортных грузов. При этом формально эти гавани остаются открытыми: никаких официальных распоряжений о закрытии не поступало, пишет РИА Новости.

Ситуация сложилась парадоксальная: порты юридически функционируют, но по факту превратились в «мертвые зоны» для судоходства. Крупные международные перевозчики приняли самостоятельное решение не направлять суда в этот регион. Решение судовладельцев стало определяющим фактором: именно их отказ от заходов в гавани привел к полной остановке грузопотока.

В этих условиях украинские компании вынуждены срочно перестраивать логистические цепочки. В ход идут альтернативные маршруты: активно задействуются суда на Дунае, наращиваются объемы железнодорожных перевозок, увеличивается нагрузка на автомобильный транспорт. Однако такие меры не способны в полной мере заменить возможности черноморской логистики.

Переход на другие виды транспорта оборачивается серьезными финансовыми последствиями для бизнеса. Издержки на доставку грузов заметно растут, а сроки поставок увеличиваются, что создает эффект домино в цепочках поставок и сказывается на конечной стоимости товаров.

Проблемы выходят далеко за пределы морского сегмента. Яркий пример – ситуация на польско‑украинской границе. По данным Ассоциации международных экспедиторов, в начале августа там сложился настоящий транспортный коллапс. В очереди на выезд в Польшу скопилось около 6,5 тысячи грузовиков, а время ожидания растянулось до семи суток.

По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, прекращение судоходства стало результатом решений самих судовладельцев, а не административных запретов. Сейчас рынок находится в стадии вынужденной адаптации: компании ищут новые схемы работы, но пока альтернативы лишь частично компенсируют потерю доступа к черноморским портам.

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