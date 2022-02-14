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«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых

14 февраля 2022 17:41
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Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных дней в году – День всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых -1

Час икс для тех, кто не решался рассказать о своей симпатии и может сделать это тайно, прислав открытку любимому человеку. Многие пары сегодня обмениваются подарками и проводят время на свиданиях. Немало молодых людей именно 14 февраля решаются на предложение руки и сердца. Тщательно к празднику готовятся торговые сети. Неизменные атрибуты этой даты – шоколад, цветы, сувениры и шары – расходятся с неимоверной скоростью. Именно к середине февраля фермеры в теплицах выращивают первые тюльпаны.  

«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых -4

Цветы и романтический ужин. Пришли поздравить ребенка, в том числе, в надежде, что у него тоже сегодня будет много счастья. Наше счастье заключается в покупках и динозаврах.  

«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых -7

Я купила подарок сегодня для внучки, потому что это прекрасный день, в который можно делиться радостью, любовью и заботой.  

«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых -10

Влюбленность не только в отношениях проявляется. Это и родители. Я думаю, что это общий праздник, поэтому никогда не стоит забывать о том, кого мы любим.  

«Никогда не стоит забывать о том, кого мы любим». Минчане отмечают День всех влюблённых -13

Очень нежный, очень трогательный и наполненный самыми приятными чувствами.  

Теплый, видно, от избытка романтических чувств день преподнесла белорусам погода. У тех, кто не успел определиться с выбором второй половинки, есть прекрасная возможность сделать это 8 июля, когда отмечается День святых Петра и Февронии.  

# Праздничные даты # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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