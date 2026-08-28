В Минске проверили готовность детских школ искусств к новому учебному году. Специальная комиссия обращает внимание не только на состояние помещений, но и укомплектованность учреждений образования необходимыми учебными пособиями и музыкальными инструментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году Детская музыкальная школа искусств №1 имени Александровской примет около 700 учащихся. Здесь обучают игре на классических музыкальных инструментах, вокалу – эстрадному, классическому и народному. В 2026 году приобрели акустическую систему с микрофонами для большого зала, а также концертную домру.

Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Л.П. Александровской Минска: У нас прекрасные концертные залы, их три. У нас прекрасные светлые аудитории оборудованы современными музыкальными инструментами. Как и каждый год, конечно, мы школу готовим к началу учебного года, проведены косметические ремонтные работы.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Вот такие объезды мы практикуем ежегодно, они помогают оценить готовность наших учреждений, выявить какие-то проблемные моменты, связанные с техническим состоянием зданий, с оснащенностью музыкальными инструментами, учебным оборудованием, инвентарем. Ну и, безусловно, планировать определенные мероприятия по совершенствованию материальной базы на дальнейшее.

Всего в Минске функционируют 26 музыкальных школ. Там обучается более 3 тысяч детей.