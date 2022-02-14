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Президент: украинцы обращаются к американцам, чтобы помогли заместить белорусский экспорт

14 февраля 2022 17:43
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Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент: украинцы обращаются к американцам, чтобы помогли заместить белорусский экспорт-1

Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».  

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Американский след виден и в истории с транзитом белорусских калийных удобрений. После выходки Литвы откликнулась Украина. Речь об использовании порта в Одессе для отгрузки удобрений. Но позже предложение попросту «растворилось». А ведь Беларусь руку помощи Украине протягивала. И не так давно.  

Президент: украинцы обращаются к американцам, чтобы помогли заместить белорусский экспорт-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Украинцы обращаются к американцам: типа помогите нам заместить белорусский экспорт. То есть наши калийные удобрения – нет, не нужны, хотя это самое лучшее по качеству. Это за забором. Через границу перевезли – пожалуйста, высевайте, это надо сегодня для того, чтобы произвести хлеба, для того, чтобы получить зерно и продать. Украина – это житница.  

К американцам. Американцы дают ответ: нет, мы не можем, у нас нет калийных удобрений. И они ж сами в Канаде в основном закупают. То же самое – через границу. Это надо в Америку обращаться, закупить. А представьте, какая цена. Добыть, переработать, отвезти ж/д-транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров приплывут суда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут. На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации? Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются – кризисная была ситуация несколько недель назад – вы знаете, электричества не хватает, рухнет вся энергосистема, пока они там на Европу перейдут. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии сверх того, что могли поставить. Сверх того, что они просили. Почему так происходит?  

Президент: украинцы обращаются к американцам, чтобы помогли заместить белорусский экспорт-7

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# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Александр Мороз # Виктория Ходосок # Фотофакт

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