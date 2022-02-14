Президент: украинцы обращаются к американцам, чтобы помогли заместить белорусский экспорт

Виктори я Ходосок, политический обозреватель: Американский след виден и в истории с транзитом белорусских калийных удобрений. После выходки Литвы откликнулась Украина. Речь об использовании порта в Одессе для отгрузки удобрений. Но позже предложение попросту «растворилось». А ведь Беларусь руку помощи Украине протягивала. И не так давно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Украинцы обращаются к американцам: типа помогите нам заместить белорусский экспорт. То есть наши калийные удобрения – нет, не нужны, хотя это самое лучшее по качеству. Это за забором. Через границу перевезли – пожалуйста, высевайте, это надо сегодня для того, чтобы произвести хлеба, для того, чтобы получить зерно и продать. Украина – это житница.

К американцам. Американцы дают ответ: нет, мы не можем, у нас нет калийных удобрений. И они ж сами в Канаде в основном закупают. То же самое – через границу. Это надо в Америку обращаться, закупить. А представьте, какая цена. Добыть, переработать, отвезти ж/д-транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров приплывут суда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут. На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации? Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются – кризисная была ситуация несколько недель назад – вы знаете, электричества не хватает, рухнет вся энергосистема, пока они там на Европу перейдут. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии сверх того, что могли поставить. Сверх того, что они просили. Почему так происходит?