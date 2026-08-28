Борисовчанка открыла арт-студию благодаря госсубсидиям – какой бюджет выделяют начинающему бизнесу

Начать свой бизнес с поддержкой государства. В 2026 году в Борисовском районе благодаря субсидии 11 человек открыли собственное дело на общую сумму свыше 64 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в райцентре появилась художественная студия. Ее открыла борисовчанка Евгения Степаненко. Помощь в организации своего дела оказал райисполком. Девушка предоставила бизнес-план, прошла курсы предпринимательства, после чего ей выдали субсидию. На средства Евгения закупила мебель, оплатила первый месяц аренды, заказала материалы. Теперь ее студия – большое комьюнити, которое объединяет творческих людей со всего города.

Евгения Степаненко, жительница Борисова: Очень люблю работать именно с людьми, поэтому пошла работать в студию примерно такого же формата, только в Минске, когда там работала, решила, что в Борисове не хватает тоже таких мест, куда можно прийти отдохнуть. Решила, что я бы хотела попробовать открыть свою студию и свое пространство, пошла в центр занятости, спросила, как это вообще все происходит. Мне предложили два варианта. Я выбрала второй, потому что там предлагали обучение.

Ирина Орлова, начальник отдела рынка труда Управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома:

Размер субсидий проживающим в Борисове – это 11 бюджетов прожиточного минимума. Если безработный проживает в Борисовском районе, то это 15 бюджетов прожиточного минимума.

Для предоставления матпомощи на открытие предпринимательской деятельности нужно иметь статус безработного. Также необходимо написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план. С августа размер государственной субсидии увеличили. Сумма ее зависит от того, где реализован бизнес-план: в городе или сельской местности.