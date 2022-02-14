Как политическая обстановка влияет на спортсменов? Рассказывает призёрка ОИ Анастасия Прокопенко

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.

Алена Сырова, СТВ:

Насколько обстановка вокруг влияет на спортсмена перед важными стартами? Или у вас нет и не было времени думать о таких вещах?

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года:

Ты начинаешь вроде бы думать и понимаешь, что это тебе совершенно не нужно. Ты начинаешь думать на тренировке об этом, а потом ловишь себя на том, что зачем тебе это надо. Ты не идешь сейчас работать в парламент, не идешь в Национальный олимпийский комитет, международные отношения и так далее. Ты сейчас работаешь как спортсмен, как человек, который в своей жизни хочет достичь карьерного роста. И тогда, если действительно грамотный спортсмен, он все это старается отсеивать. Да, есть посторонние насмешки, где-то кто-то пнет. Я говорю: ребята, я занимаюсь своим делом, вы занимайтесь своим, я вас всех люблю. Как бы ко мне ни относились.

Кирилл Казаков, СТВ:

После августа 2020 года очень многие попутали политику со спортом, с честностью, с тем, что государство дало им.