Прямой эфир

Как политическая обстановка влияет на спортсменов? Рассказывает призёрка ОИ Анастасия Прокопенко

14 февраля 2022 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спорт вне политики – так ли это на самом деле? Допинговые скандалы на Олимпиаде, санкции против МАЗа на «Дакаре», соперничество не только спортивное, неприятные истории с флагами. На площадке ток-шоу «По существу» ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудили неспортивное поведение политиков.  

Алена Сырова, СТВ:  
Насколько обстановка вокруг влияет на спортсмена перед важными стартами? Или у вас нет и не было времени думать о таких вещах?  

Анастасия Прокопенко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года:  
Ты начинаешь вроде бы думать и понимаешь, что это тебе совершенно не нужно. Ты начинаешь думать на тренировке об этом, а потом ловишь себя на том, что зачем тебе это надо. Ты не идешь сейчас работать в парламент, не идешь в Национальный олимпийский комитет, международные отношения и так далее. Ты сейчас работаешь как спортсмен, как человек, который в своей жизни хочет достичь карьерного роста. И тогда, если действительно грамотный спортсмен, он все это старается отсеивать. Да, есть посторонние насмешки, где-то кто-то пнет. Я говорю: ребята, я занимаюсь своим делом, вы занимайтесь своим, я вас всех люблю. Как бы ко мне ни относились.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
После августа 2020 года очень многие попутали политику со спортом, с честностью, с тем, что государство дало им.  

Как политическая обстановка влияет на спортсменов? Рассказывает призёрка ОИ Анастасия Прокопенко-1

Анастасия Прокопенко:  
Больше всего мне не нравится, что многие спортсмены это все поддерживают. Вот, взять Украину. «Мы не хотим на пьедестале стоять с русскими». Ну как?  

Кирилл Казаков:  
Там немножко другая ситуация, но я согласен.  

Анастасия Прокопенко:  
Ты приехал зарабатывать медаль, стал на свое место, занял его, получил свою медаль. Русский, не русский – неважно.  

Кирилл Казаков:  
Когда украинские спортсмены дают интервью российским журналистам по-английски, это очень странно.  

Читайте также:  

«Очень холодно, очень радостно». Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике на ОИ в Китае  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста  

Белорусский фигурист Константин Милюков на ОИ: оцениваю свое выступление хорошо, все спортсмены очень сильные  

# Белорусские спортсмены # Алена Сырова # Анастасия Прокопенко # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Белоруска Анна Сас победно дебютировала в немецкой Бундеслиге за «Карл Цейсс»
14 февраля 2022 14:59

Футбол. Белоруска Анна Сас победно дебютировала в немецкой Бундеслиге за «Карл Цейсс»

Названы белорусские биатлонисты, которые выступят в мужской эстафете на ОИ в Китае
14 февраля 2022 14:56

Названы белорусские биатлонисты, которые выступят в мужской эстафете на ОИ в Китае

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае
14 февраля 2022 13:54

Александр Лукашенко поздравил Анну Гуськову с завоеванием медали на ОИ в Китае