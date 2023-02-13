«Увидели, что надо цивилизованной политикой заниматься». Что произошло с россиянами, которые поддерживали Навального?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы говорили о том, что оппозиционная партия или нет. Знаете, мы эти термины благодаря политике, которая была в Беларуси, и радикалам испохабили. У нас слово «оппозиция» ассоциируется с чем-то очень плохим. Когда люди слышат про оппозицию, у них сразу ассоциация с чем-то плохим. Но это альтернативное мнение, и сейчас я приведу простой пример. Я лидер партии, я во многих вопросах поддерживаю главу нашего государства и буду стоять рядом с ним до конца. А какой-то министр мне не нравится, я буду об этом говорить, что он работает неправильно, буду критиковать чиновников. И что, не имею права этого делать? Вот что такое политика. И вот что такое партия. И мы будем спорить по этим вопросам, и это нормально.

Кирилл Казаков, СТВ:

В Германии вам скажут, что если бы этот министр был вашим однопартийцем, то вы бы настояли на том, чтобы его поменять, а сможете ли вы поменять, если, например…