«Увидели, что надо цивилизованной политикой заниматься». Что произошло с россиянами, которые поддерживали Навального?
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Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы говорили о том, что оппозиционная партия или нет. Знаете, мы эти термины благодаря политике, которая была в Беларуси, и радикалам испохабили. У нас слово «оппозиция» ассоциируется с чем-то очень плохим. Когда люди слышат про оппозицию, у них сразу ассоциация с чем-то плохим. Но это альтернативное мнение, и сейчас я приведу простой пример. Я лидер партии, я во многих вопросах поддерживаю главу нашего государства и буду стоять рядом с ним до конца. А какой-то министр мне не нравится, я буду об этом говорить, что он работает неправильно, буду критиковать чиновников. И что, не имею права этого делать? Вот что такое политика. И вот что такое партия. И мы будем спорить по этим вопросам, и это нормально.
Кирилл Казаков, СТВ:
В Германии вам скажут, что если бы этот министр был вашим однопартийцем, то вы бы настояли на том, чтобы его поменять, а сможете ли вы поменять, если, например…
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Но это все равно не то. Партийным решением было бы, если я за многое, что говорит Лукашенко, но повышение цен, мораторий на рост цен – вот это неправильно, не либерально.
Олег Гайдукевич:
Может, кто-то так и будет считать, просто наша партия это поддерживает, а что-то не поддерживает. Это нормально, это и есть политика. И самое главное, что партии позволяют людям видеть разные точки зрения. Это демократия. Мы всегда говорили о белорусской демократии, о своем народовластии.
Алена Сырова, СТВ:
Почему нельзя видеть разные точки зрения, не будучи членами никакой общественной организации, никакой партии?
Олег Гайдукевич:
Можно, но основная цель партии – это участие в выборах. Все равно одна из целей, помимо защиты конституционного строя… Мы сейчас прописали очень много вещей, которые партии должны делать. Это единение людей. Я еще скажу, что партии спасут очень многих людей от радикализма. Потому что возьмем Россию, которая занималась этим вопросом очень много лет, не все у них надо брать, но у них пять фракций в Госдуме, они спорят. Многие люди, которые выходили с белыми ленточками Навального, ушли в нормальные партии, потому что увидели, что надо цивилизованной политикой заниматься, и мы должны дать людям альтернативу. Вот что такое партия.
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