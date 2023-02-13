«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы говорили, что «Белая Русь» не так давно приняла решение стать политической партией, но при этом статус общественного объединения тоже сохранит. Как это будет работать?