«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?

Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорили, что «Белая Русь» не так давно приняла решение стать политической партией, но при этом статус общественного объединения тоже сохранит. Как это будет работать?
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я хотел бы очень точно расставить акценты. «Белая Русь» не принимала решение становиться партией. «Белая Русь» выступила инициатором создания политической партии. Это не одно и то же. Общественное объединение «Белая Русь» остается в наших политическом и социальном пространствах, работает, решает те задачи, которые на нее возложены, но наши активисты, наши граждане, которые являются членами республиканского общественного объединения «Белая Русь», выступили с инициативой создания политической партии. Она открыта для всех, для любого гражданина.
Кирилл Казаков, СТВ:
А название уже есть?
Олег Романов:
Мы предполагаем, что название будет «Белая Русь», но политическая партия «Белая Русь» почему? Не из-за того, что общественное объединение «Белая Русь», а потому что «Белая Русь» – это политический бренд нашей страны. Это то, что сегодня не просто узнаваемо, а является…
Алена Сырова:
Так путаться будут.
Олег Романов:
Не запутаются! Я думаю, что мы будем работать так, чтобы все было понятно.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень хорошо, что «Белая Русь» остается общественной организацией, потому что многие члены моей партии, знаю коммунистов, являются членами общественной организации. Ничего плохого в этом нет.
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