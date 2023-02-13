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«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?

13 февраля 2023 17:36
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Новости Беларуси. Политическая стройка и модернизация! Почему «Белая Русь» инициировала создание партии именно сейчас? Новый статус ВНС – демократические перемены? Что предложит политическая кампания 2024-2025 года? Прения, дебаты и настоящий диалог на площадке «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Мы говорили, что «Белая Русь» не так давно приняла решение стать политической партией, но при этом статус общественного объединения тоже сохранит. Как это будет работать?

«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?-1

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я хотел бы очень точно расставить акценты. «Белая Русь» не принимала решение становиться партией. «Белая Русь» выступила инициатором создания политической партии. Это не одно и то же. Общественное объединение «Белая Русь» остается в наших политическом и социальном пространствах, работает, решает те задачи, которые на нее возложены, но наши активисты, наши граждане, которые являются членами республиканского общественного объединения «Белая Русь», выступили с инициативой создания политической партии. Она открыта для всех, для любого гражданина.

Кирилл Казаков, СТВ:
А название уже есть?

Олег Романов:
Мы предполагаем, что название будет «Белая Русь», но политическая партия «Белая Русь» почему? Не из-за того, что общественное объединение «Белая Русь», а потому что «Белая Русь» – это политический бренд нашей страны. Это то, что сегодня не просто узнаваемо, а является…

«Белая Русь» решила создать партию с таким же названием. Для чего это делается?-4

Алена Сырова:
Так путаться будут.

Олег Романов:
Не запутаются! Я думаю, что мы будем работать так, чтобы все было понятно.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень хорошо, что «Белая Русь» остается общественной организацией, потому что многие члены моей партии, знаю коммунистов, являются членами общественной организации. Ничего плохого в этом нет.

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# Белорусские партии # общество # Алена Сырова # Олег Романов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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