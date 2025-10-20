Прямой эфир

Масштабные учения НАТО стартовали в Румынии и Болгарии

20 октября 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабные многонациональные учения НАТО «Дакийская осень – 2025» начинаются на территории Румынии и Болгарии. В них задействованы более 5 тысяч военных из армий 10 стран Альянса и около 1,5 тысячи единиц бронетехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные бои будут вестись на территории двух стран почти месяц. За это время международная армия намерена отработать совместные действия при отражении нападения противника. Так в НАТО планируют проверить, насколько оперативно войска союзников в случае необходимости могут быть переброшены к месту ведения военных действий.

# Военные учения # НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Каллас назвала возможный визит Путина в Венгрию не очень приятной новостью
20 октября 2025 13:07

Каллас назвала возможный визит Путина в Венгрию не очень приятной новостью

Times: Британия и Польша завершают работу над договором о безопасности
20 октября 2025 12:48

Times: Британия и Польша завершают работу над договором о безопасности

Совет ЕС утвердил запрет на закупки газа РФ с 2028 года
20 октября 2025 11:24

Совет ЕС утвердил запрет на закупки газа РФ с 2028 года